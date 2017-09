Anderlecht beleeft pijnlijke avond en schiet zichzelf driemaal in de voet tegen Celtic DMM

22u44 0 Action Images via Reuters Champions League Interimtrainer Nicolás Frutos heeft het niet kunnen waarmaken voor Anderlecht op het Europese toneel. Paars-wit kende op de tweede speeldag van de Champions League een pijnlijke avond tegen de Schotten van Celtic Glasgow. Een jarige Frank Boeckx moest zich drie keer omdraaien en zo blijft Anderlecht met een 0 op 6 achter in zijn groep. De weg voor een nieuwe coach - Hein Vanhaezebrouck? - ligt wagenwijd open.

"Nicolás Frutos krijgt zijn kans tegen Celtic, daarna bekijken we de situatie rond Hein Vanhaezebrouck", opende Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck de debatten vanavond. Paars-wit wou in eigen huis een eerste optie nemen op Europese overwintering, coach ad interim Frutos kon dus maar beter zijn borst nat maken.



Gelukkig was de tegenstand met Celtic Glasgow verre van onhaalbaar. De Schotten konden in hun voorbije dertig Europese uitwedstrijden amper één keer winnen en zo mocht Anderlecht zich hoopvol opmaken voor een nieuwe avond Champions League in het Astridpark.



Zo hoopvol de gedachte was, zo inspiratieloos het spel. Ondanks een behoorlijke openingsfase kon paars-wit de schroom niet van zich afleggen. Celtic liet geen onvergetelijke indruk, maar halverwege stond het toch maar mooi 0-1 in het voordeel van de Schotten. Chipciu en Spajic lieten zich koud pakken in de rug, waarna het voor Griffiths een koud kunstje was om de voorsprong tegen de touwen te kegelen.

BELGA

Lees ook Herbeleef hoe Anderlecht de kelk tot op de bodem moet ledigen tegen Celtic

Lusteloos Anderlecht na de pauze

Na de rust eenzelfde verhaal. Frutos weigerde in te grijpen en moest zo lijdzaam toezien hoe zijn vijfmansverdediging met onder meer Dendoncker opnieuw in de fout ging. Roberts nam het geschenk van Deschacht met plezier in ontvangst. Boeckx kon enkel grabbelen naar het afgeweken schot: 0-2.



Er moest iets gebeuren en Frutos slachtofferde dan toch maar Deschacht voor Stanciu. Helaas kon ook 'de man van tien miljoen' Anderlecht niet op sleeptouw nemen. Gerkens kon als enige Celtic-doelman Gordon onder vuur nemen, maar veel meer dan wat handgeklap leverde dat niet op.



Het vuur was allang uit de wedstrijd verdwenen, voor zo ver het er ooit in heeft gezeten. Aan het bittere eind moest de thuisploeg de kelk zelfs nog helemaal tot de bodem ledigen. Sinclair kende oog in oog met Boeckx geen genade. 0-3, en zo lijken de dagen van Frutos als hoofdcoach bij Anderlecht bij voorbaat al geteld.

AFP

BELGA