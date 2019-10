Ancelotti hoopt dat Mertens doelpuntenaantal van Maradona bijbeent: “Heel tevreden over hem” Redactie

01 oktober 2019

19u49

Bron: Belga 0 Champions League Napoli-coach Carlo Ancelotti stond daags voor het duel met Racing Genk ontspannen de pers te woord. Ancelotti loofde Racing Genk en hij hoopte dat Dries Mertens woensdag het doelpuntenaantal van Diego Maradona zou evenaren. "Dat zou mooi staan in de geschiedenisboeken van de club", aldus de ervaren succescoach.

De zestigjarige Ancelotti heeft een ongeëvenaard palmares als trainer en won prijzen in de vijf grootste competities van Europa (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk). Toch bleef hij ook op zijn hoede voor de wedstrijd tegen Genk van woensdag. "Genk is een offensief team, dat goed voetbal speelt", stak hij van wal. "Op de eerste speeldag in Salzburg hadden ze wat problemen met de counters van de Oostenrijkers, maar dat was een negatieve uitschieter. Het is een goed team en we zijn op onze hoede."

"Er zijn geen makkelijke wedstrijden meer in het hedendaagse voetbal", ging Ancelotti verder. "En zeker niet in de Champions League. Het is een cliché, maar het is wel zo. Ook morgen wordt het lastig. We zijn wel favoriet, maar de wedstrijd moet nog gespeeld worden. Ik denk dat de tactiek wel eens belangrijk kan zijn morgen. En de inzet op het veld. Mijn jongens zullen moeten strijden, maar dat kunnen ze. Op die manier komt zelfs het beste in hen naar boven. Na de wedstrijd van zondag tegen Brescia (2-1 zege) was ik niet helemaal tevreden over mijn team, maar ik vond de kritiek achteraf wel te groot. Ik heb met het team de positieve en negatieve zaken uitgelicht. De tweede helft was niet goed, maar ik was niet boos. Dat is weer overdreven."

Het is dezer dagen ook in Napels en omstreken een thema dat Dries Mertens met 114 goals voor Napoli op één doelpuntje staat van het absolute clubicoon Diego Maradona. "Maradona is voor mij de beste speler ooit", legde Ancelotti uit. "Daar kan je Dries niet mee vergelijken. Maar Dries doet het heel goed. Hij werkt heel hard en scoort heel vlot. Ik ben op dit moment heel tevreden van hem. Ik hoop dat hij morgen Maradona bijhaalt. Dat staat mooi in de geschiedenis van de club.”