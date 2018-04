Analisten wikken en wegen kansen van Manchester City: "Als Liverpool scoort, is het over" JP/AB

10 april 2018

17u35 0 Champions League Manchester City staat vanavond voor een aartsmoeilijke opdracht in de kwartfinale van de Champions League. De Bruyne en co moeten een 3-0-achterstand uit de heenmatch ophalen tegen Liverpool. Kunnen de Citizens stunten en doorstoten naar de halve finales? Wij vroegen het aan enkele analisten.

Wim De Coninck: " Ik geef City tien procent kans"

Volgens Wim De Coninck is een comeback van City niet onmogelijk. “City kan nog doorstoten naar de halve finales. Als ze net zoals tegen United snel 2-0 voorstaan, dan zal de paniek bij Liverpool wel toeslaan”, zegt De Coninck. “De Citizens komen sterker aan de aftrap dan vorige week, met Sergio Agüero komt er aanvallend meer kwaliteit aan de start.”

Manchester City zal aanvallend sterk voor de dag moeten komen, maar vooral de verdediging van City baart De Coninck zorgen. “Ze zijn achterin niet stabiel en Liverpool scoort gemakkelijk. Als Liverpool een doelpunt maakt, is het over en uit voor City. Natuurlijk zeiden we dat vorig jaar ook van Barcelona en toen wonnen ze nog met 6-1 tegen PSG, maar zo een comeback gebeurt niet elk jaar. Ik geef City tien procent kans om door te stoten naar de halve finales.”

Gilles De Bilde: " Liverpool is op dit moment het zwarte beest voor City"

"Een comeback van Manchester City? Daar geloof ik niet meer in", zegt Gilles De Bilde. “ Ik verwacht wel dat ze de match tegen Liverpool zullen winnen, maar City zal zich niet kwalificeren. Een voorsprong van 3-0 is zo goed als onoverbrugbaar en bovendien is Liverpool een tegenstander die offensief heel sterk is. Als City druk uitoefent, zal er ruimte komen voor de tegenaanval. Snelle en doelgerichte spelers als Salah en Mané weten de goal dan makkelijk te vinden.”

Manchester City kan volgend weekend kampioen worden in de Premier League. “Maar als ze zich niet kwalificeren voor de halve finales, is hun seizoen niet helemaal geslaagd”, zegt De Bilde. “Ze hebben mooi voetbal gebracht en de Premier League gedomineerd, maar ik denk dat het hoofddoel toch die Champions League was. Daarvoor hebben ze Guardiola ook gehaald, om die felbegeerde trofee te winnen. Hun manier van voetballen is spectaculair en knap om te zien, maar Liverpool is op dit moment het zwarte beest voor City.”

Aad De Mos: "City heeft iets speciaals zoals Barcelona"

"Ik geef Manchester City 40 procent kans dat ze alsnog de halve finales halen", zegt Aad De Mos. "Liverpool pakt buitenshuis veel goals en City heeft dit seizoen al verschillende keren laten zien dat ze veel goals achter elkaar kunnen maken. Ze hebben iets speciaal zoals FC Barcelona.”

De Nederlander ziet wel een aantal zaken die beter kunnen. "City brengt dit seizoen natuurlijk schitterend voetbal en iedereen is vol lof over hun prestaties. Ze staan in ieder geval verder dan PSG bijvoorbeeld. Maar ze moeten nog stappen zetten. Ze zijn kwetsbaar achterin. Nicolas Otamendi en Vincent Kompany zijn geen absolute top meer en de backs zijn heel aanvallend ingesteld. Kyle Walker is bijvoorbeeld eerder een aanvaller dan een verdediger. De keeper, Ederson Moraes, kan ook niet altijd overtuigen. Dat moet beter als ze de Champions League willen winnen."

Het kan volgens de Nederlander nog lukken deze avond, maar het zal niet evident worden. "Liverpool kan zijn favoriete spelletje spelen en op de counter loeren en ze beginnen met een 3-0-bonus. Daarom geef ik ze 60 procent kans dat ze doorstoten naar de halve finales."

