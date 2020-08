Analisten over prestatie De Bruyne: “Misschien moet hij naar Real. Opvallend dat Pep na 2011 geen enkele keer CL won” XC

16 augustus 2020

08u49 0 Champions League Kevin De Bruyne en Manchester City zijn Kevin De Bruyne en Manchester City zijn uitgeschakeld in de Champions League . Analisten Jan Mulder en Marc Degryse namen de prestatie van ‘KDB’ onder de loep.



“Of De Bruyne voldoende verantwoordelijkheid nam? In de eerste helft zat hij niet in de wedstrijd, maar na rust nam hij het voortouw”, aldus Degryse. “Hij nam veel vrije trappen en scoorde uiteindelijk na een goeie timing. Dat kan hij natuurlijk. De mannen van Lyon hadden geen oog voor De Bruyne, iets wat ze niet mogen doen. Toen dacht ik dat City erover ging.”

Verkeerd gedacht. Lyon scoorde nog twee keer, eindstand: 1-3. City grijpt ook dit jaar naast de Beker met de Grote Oren. Moet De Bruyne naar Real Madrid om de Champions League te winnen? “Het is nu gebleken dat Pep Guardiola een loser is, dus ik zou een overstap naar Real overwegen”, lachte Mulder. “Het is toch bijzonder dat Pep na 2011 geen enkele keer de Champions League won. Opvallend.”

