Analist en Bayern-adept Vande Walle: "Beetje zoals Real: een overgangsjaar"

14 maart 2019

13u41 0 Champions League Was ist los, Bayern München? De voorbije jaren een garantie op een stek bij de laatste acht in de Champions League, maar nu al roemloos uitgeschakeld. Analist en fan Philippe Vande Walle wil niet alles gitzwart zien: “Te oud? Kom nou.”

“Vooreerst wil ik benadrukken: de exit was verdiend.” Philippe Vande Walle kan en wil niet ontkennen dat Bayern München tegen Liverpool met de billen bloot ging. “Het was allemaal wat te mak, te gelaten. Ik vond Ribéry nog de beste man bij Bayern.”

Was die dan niet te oud, net als mannen als Robben, Boateng, Hummels en Müller? Vande Walle wuift weg. “Kom nou. Ik wil hen zelfs niet oud noemen, ze zijn gewoon ‘ervaren’. En je gaat me toch niet vertellen dat zij niet meer meekunnen? Als ze spelen, doen ze het allesbehalve slecht. Al moet ik toegeven dat Neuer momenteel niet op zijn topniveau zit. Hij heeft meer tijd nodig dan gedacht om terug te keren na blessures.”

Vande Walle maakt de parallel met Real Madrid, dat eruit ging tegen Ajax. “Het is een beetje gelijkaardig: het is een overgangsjaar. Bayern heeft met Kovac een nieuwe coach, die moet je tijd gunnen, en het past jonge talenten in. Die komen er wel. Net zoals Bayern straks terugkomt. Mits een opfrisbeurt twijfel ik daar zelfs niet aan.”

Er zit trouwens geen enkele Duitse ploeg in de kwartfinales. “Maar het Duitse voetbal zit niet in een dip”, weerlegt Vande Walle onze stelling. “Bekijk de competitie: het is er razend spannend, Bayern en Borussia Dortmund staan samen aan kop. In Duitsland en bij Bayern panikeert men niet, dan moeten wij dat ook niet doen.”