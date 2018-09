Amerikaanse ster met Kroatische roots, Rode Duivel met gouden hart en ex-Essevee'er: wat u mag en moet weten over Dortmund Tomas Taecke

18 september 2018

12u51 1 Champions League Hieronder de 11 namen die vanavond op Jan Breydel in de basis verwacht worden bij Borussia Dortmund.

Legende

*****: Wereldklasse

****: Europese topper

***: Subtopper

**: Nationale topper

*: Meeloper

Roman Bürki **

Doelman Zwi 27

Wat u moet weten: betrouwbare Zwitserse doelman die na een moeilijke beginperiode de fans van Borussia kon overtuigen. De broer van Zulte Waregem-speler Marco Bürki.

Wat u mag weten: moet voor elke wedstrijd de matchbal aanraken uit bijgeloof. Zorgt daarmee vaak voor hilarische situaties voor de aftrap.

Europese matchen/goals: 44/0

Lukasz Piszczek **

Rechtsachter Pol 33

Wat u moet weten: was naast Blaszczkowski en Lewandowski de derde Pool in de succesploeg van Dortmund. Moet met zijn ervaring Danjuma opvangen.

Wat u mag weten: onderging meerdere operaties aan beide heupen, waardoor hij flink heeft ingeboet aan wendbaarheid.

Europese matchen/goals: 98/7

Manuel Akanji ***

Centrale verdediger Zwi 23

Wat u moet weten: beenharde, complete verdediger die Wesley het leven zuur moet maken. Kwam in januari over van Basel.

Wat u mag weten: zijn Nigeriaanse vader was voetballer, zijn Zwitserse moeder tennisspeelster. Zijn zus is atlete en zijn tweelingzus speelt in de Zwitserse tweede klasse.

Europese matchen/goals: 9/0

Abdou Diallo **

Centrale verdediger Sen 22

Wat u moet weten: speelde twee jaar geleden nog bij Zulte Waregem. Werd voor 30 miljoen euro weggeplukt bij Mainz.

Wat u mag weten: stond ook op de radar van Arsenal. Scoorde tegen Frankfurt.

Europese matchen/goals: 12/0

Marcel Schmelzer **

Linksachter Dui 30

Wat u moet weten: speelt sinds 2008 voor BVB en maakte in 2011 en 2012 deel uit van de titelploeg.

Wat u mag weten: is ondanks zijn staat van dienst niet echt geliefd bij de fans nadat hij kritiek uitte op ex-coach Tuchel.

Europese matchen/goals: 99/3

Axel Witsel ****

Verdedigende middenvelder Bel 29

Wat u moet weten: Rode Duivel die niet hoeft worden voorgesteld.

Wat u mag weten: liet vrijdag voorafgaand aan de thuismatch tegen Frankfurt een ziek kindje uit Luik het veld betreden.

Europese matchen/goals: 91/10

Mahmoud Dahoud **

Centrale middenvelder Dui 22

Wat u moet weten: van Gladbach overgenomen creatieve middenvelder, die voorlopig niet zijn niveau haalt.

Wat u mag weten: is de eerste in Syrië geboren voetballer in de Bundesliga. Speelde voor de Duitse jeugdploegen en droomt van de Mannschaft.

Europese matchen/goals: 39/1

Marco Reus ****

Aanvallende middenvelder Dui 29

Wat u moet weten: in Dortmund geboren jeugdproduct en huidig aanvoerder, die na ommetjes bij Ahlen en Gladbach vandaag de sterspeler van BVB is.

Wat u mag weten: hij is de beste vriend van Mario Götze en was als kind een groot fan van Dortmundicoon Rosicky.

Europese matchen/goals: 62/34

Christian Pulisic ****

Rechtervleugel VS 19

Wat u moet weten: Amerikaanse ster met Kroatische roots. Samen met Reus dé smaakmaker van Borussia.

Wat u mag weten: speelde al meer dan 20 matchen voor de Verenigde Staten.

Europese matchen/goals: 28/11

Maximilian Philipp **

Spits Dui 24

Wat u moet weten: kwam over van Freiburg. Is perfect tweevoetig.

Wat u mag weten: wordt uitgespeeld als diepe spits, maar speelt bij voorkeur op de flanken of als aanvallende middenvelder.

Europese matchen/goals: 11/5

Marius Wolf **

Linkervleugel Dui 23

Wat u moet weten: van Frankfurt overgenomen talent, dat vrijdag zijn 'Premierentor' scoorde tegen zijn ex-ploeg.

Wat u mag weten: werd gehaald als concurrent voor Pulisic aan de rechterzijde, maar kan ook op links spelen.

Europese matchen/goals: 0/0

