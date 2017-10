Ambras tussen Neymar en FC Barcelona: Braziliaan wil dat ex-club uit de Champions League gezet wordt Hans Op de Beeck

Bron: Marca 2 Photo News Champions League Het zit er bovenarms op tussen Neymar en FC Barcelona. In die mate dat de Braziliaan aan de Uefa gevraagd heeft de Catalaanse trots uit de Champions League te gooien, zo schrijven Spaanse media. Het dispuut draait rond een getrouwheidspremie van bijna 26 miljoen euro. Neymar vindt dat hij daar recht op heeft, Barcelona stelt dat hij met de transfer naar PSG zijn contract niet uitgedaan heeft en weigert te betalen.

De Uefa heeft al gereageerd op de forse claim van de advocaten van Neymar. Het stelt dat Barcelona niet hoeft te vrezen voor uitsluiting. De 'blaugrana' oordelen dat Neymar's entourage de transfer moedwillig uitgesteld heeft tot augustus, speciaal om zo de premie te incasseren. Was Neymar vertrokken op of vóór 31 juli, had de Braziliaan er geen recht op gehad. De Barcelona-woordvoerder stelt dat de transfer van 222 miljoen euro in kannen en kruiken was, maar dat Neymar zelf opnieuw is beginnen onderhandelen met andere teams om tijd te winnen. Ook opvallend: Raul Sanllehi, een bestuurslid die een actieve rol heeft gespeeld in de transfer van Neymar van Santos naar Barcelona, is opgestapt. Volgens Marca is de man gefrustreerd over de manier waarop Barça Neymar heeft laten gaan.

In Parijs gaat het Neymar voorlopig voor de wind, met 8 goals in zijn eerste 8 matchen in alle competities. Momenteel werkt de 25-jarige aanvaller kwalificatieduels af met Brazilië. In Bolivië bleven de 'Goddelijke Kanaries' op 0-0 steken, waarna Neymar zijn beklag deed over de "onmenselijke omstandigheden" waarin er gespeeld werd. "De hoogte, de bal, het veld... alles was hier slecht."

