Alweer beslissende De Bruyne loodst City met nieuwe assist naar perfect rapport, Mertens mist elfmeter Mike De Beck

22u38 0 Getty Images Champions League In de strijd voor de leidersplaats in groep F heeft Manchester City een uitstekende zaak gedaan. De Citizens voetbalden zich, na een nieuwe assist van De Bruyne, naar een stevige 2-0-voorsprong. Dries Mertens liet vanop de stip dé kans liggen op de aansluitingstreffer. Zijn ploegmakker Diawara scoorde wel vanop elfmeter. Het bleef bij 2-1 waardoor City negen op negen pakt in de Champions League.

Met een 24 op 24 overgevlogen uit de Serie A kreeg Manchester City een te duchten tegenstander op hun bord. Maar de Citizens deden wat ze moesten doen. Uitgaan van eigen sterkte en van achteruit geduldig opbouwen. Tot aan de doelman toe. Het zelfvertrouwen droop ervan af bij de Engelsen. Na nog geen tien minuten bereikte David Silva de achterlijn. Walker wrong de uitstekende kans nog de nek om, maar Raheem Sterling stond wel op de goede plek om de rebound in doel te jassen.

EPA

Twee nieuwe penseeltrekken De Bruyne

City drukte het gaspedaal stevig in en de bal vloeide vlot van voet tot voet. Niet veel later kreeg Kevin De Bruyne de bal prompt in de voeten. Met een nieuwe penseeltrek dropte hij de bal zoals bijna alleen hij dat kan. Tussen doelman en de verdediging van de tegenpartij richting spits Gabriel Jesus. De Braziliaan bedankte voor zoveel fijnzinnigheid. Assist nummer 39 al van 'KDB' in alle competities. Met een voet in negen treffers in de laatste acht wedstrijden van City. De statistieken opvijzelen, heet zoiets. Ei zo na krulde hij nog een trap recht in de kruising. Maar zijn schot met zijn mindere linker spatte uit elkaar op de dwarsligger. Napoli, toch de fiere leider in Italië, wist even van geen hout meer pijlen maken.

De Bruyne is ridiculously good. Gary Lineker(@ GaryLineker) link

AFP

Penaltymisser Mertens

Die andere Rode Duivel kwam amper in het spel voor. Dries Mertens zat niet meteen in de match, maar kon zijn ploeg wel terug in de wedstrijd schieten. En dat vanop de stip. Een kolfje naar de hand voor de trefzekere Belg, zou je denken. Maar Mertens trapte de elfmeter veel te zwak zodat doelman Ederson de bal nog kon keren. Weg unieke kans.

No way!! Great job Ederson! pic.twitter.com/WB7XZupqgk jackpoulain(@ jackpoulain1) link

Getty Images

Na de koffie was het veel minder wervelend wat Manchester City op de mat bracht. In het uitvoetballen was de thuisploeg plots wat slordiger en daar kon Mertens bijna van profiteren. De nummer 14 van de Napolitanen legde goed terug op Hamsik die op zijn beurt een tackelende Stones op zijn weg vond. Niet veel later kreeg Napoli opnieuw een (terechte) strafschop. Dit keer liet Mertens het aan zijn ploegmakker Diawara die wel wist te scoren: 2-1.

REUTERS

Daar bleef het ook bij waardoor Manchester City met een negen op negen helemaal op kop staat te blinken in groep F. In die andere wedstrijd verloor Feyenoord thuis met 1-2 van Shakhtar Donetsk. Zo staan de Nederlanders met nul punten troosteloos laatste.