Als Cristiano straks even hard schittert als zijn horloge op de persconferentie gisteren, heeft Man United een probleem YP/KTH

23 oktober 2018

10u29

Bron: Eigen berichtgeving, Daily Mail 2

Vanavond zijn alle ogen gericht op Cristiano Ronaldo, die om 21u met Juventus terugkeert naar Old Trafford, de plaats waar het voor hem allemaal begon. Maar ook daags voor de confrontatie met Manchester United ging de Portugees al met alle aandacht lopen en dat kwam deels ook door de horloge die hij droeg op de persconferentie. De gespecialiseerde pers wist intussen uit te vogelen dat het gaat om een Jacob&Co Caviar Tourbillon-exemplaar afgewerkt met 424 witte, blinkende diamanten en daar tel je al gauw twee miljoen euro voor neer. Het mag duidelijk zijn; als CR7 straks even hard schittert als zijn horloge, hebben Lukaku & co een probleem...

Het afgelikt imago van Ronaldo heeft kreuken gekregen na de beschuldigingen van verkrachting door de Amerikaanse Kathryn Mayorga in Der Spiegel en de heropening van het onderzoek uit 2009 in de VS, maar twee vragen die hij daarover voor de voeten geworpen kreeg counterde hij met brio. Borst vooruit. Ronaldo heeft er alle vertrouwen in. “Ik weet dat ik een voorbeeld ben. Honderd procent zeker. Op en naast het veld. Ik ben een gelukkig man. Ik lach, ik speel in een fantastische club, ik heb vier kinderen, ik ben gezond en de rest heeft geen enkele invloed op mij. I’m a happy man. Twee weken geleden hebben we een statement verstuurd en ik ben opgelucht. Natuurlijk ga ik niet liegen. Mijn advocaten hebben alle vertrouwen in een goede afloop en ik ook. Ik geniet van het voetbal, het leven en over de rest waken anderen. De waarheid komt altijd eerst. Ik voel me goed.”

Ronaldo sprak een kleine 20 minuten, maar de Engelse media kregen wel geen enkele kans om hem op de rooster te leggen. Een bewuste tactiek van Juventus.