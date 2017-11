Alles of niets voor Tielemans & Monaco tegen RB Leipzig Yari Pinnewaert

11u36 0 AFP Champions League In groep G ziet het er wel erg benard uit voor AS Monaco. In een poule met Besiktas, FC Porto en RasenBallsport Leipzig (nochtans niet de meest tot de verbeelding sprekende ploegen) staan de Monegasken troosteloos laatste.

Besiktas 10, Porto 6, Leipzig 4 en Monaco 2: dat is de balans na vier speeldagen in groep G. Niet wat ze er in het Prinsdom zullen van verwacht hebben toen er afgelopen zomer werd geloot voor het kampioenenbal. Als er vanavond niet gewonnen wordt van Leipzig, dreigen Leonardo Jardim en dezijnen nu al Europees uitgeschakeld te worden. Als het zover komt zal dat ongetwijfeld een dreun zijn - zeker nadat vorig seizoen de halve finales nog het eindstation waren.

De verklaring lijkt te liggen in de transferactiviteiten van afgelopen zomer. Benjamin Mendy, Bernardo Silva (Manchester City), Tiemoué Bakayoko (Chelsea), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain),... Allen werden ze voor grof geld weggeplukt na het boerenjaar op het kampioenenbal. Onder meer Keita Baldé (Lazio), Youri Tielemans (Anderlecht), Terence Kongolo (Feyenoord) en Stevan Jovetic (Inter) kwamen in de plaats, maar zij kunnen (voorlopig?) de leemtes niet vullen die eerder geciteerde namen achterlieten. Allen kwaliteitsvolle spelers, maar te wisselvallig - en al zeker in Europa. Bovendien zijn Sidibé en Lemar, toch twee van de overgebleven sterkhouders in de succesvolle campagne van vorig seizoen, out voor de levensbelangrijke confrontatie met de Duitsers.

Openen deed Monaco met een 1-1-gelijkspel in Leipzig (Youri Tielemans scoorde trouwens) waarna er thuis tegen Porto met 0-3 werd verloren. Ook in twee confrontaties met Besiktas (thuis 1-2, uit 1-1) kon er niet worden gewonnen, waardoor Monaco op de rand staat van Europese uitschakeling. En toch zijn sommige Franse kranten nog optimistisch. "Nog redenen om te geloven in kwalificatie", schreef L'Equipe na het gelijkspel in Istanboel. "Het was echt al veel beter, de Monegasken waren dicht bij de overwinning maar speelden slechts gelijk in het kolkende stadion van Besiktas. Ze staan nog laatste, maar mogen dromen. Als Porto niet wint tegen Besiktas, dan moet Monaco enkel Leipzig kloppen en nadien winnen in Porto om door te gaan. Geen sinecure, maar het Monaco van tegen Besiktas verdient meer dan de vierde positie in de groep."

