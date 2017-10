Allemaal voor Neymar: dranghekken in Brussel, lijfwachten en verdieping waar lift niet stopt FT

15u08 0 EPA Met een slinkse blik voor Dani Alves, 'verborgen' achter een speciaal geel brilletje: Neymar is in het land. Champions League In het Constant Vanden Stockstadion turen alle ogen vanavond naar één superster en zijn acties: Neymar. De man van 222 miljoen euro vloog gisteravond in een privéjet - met zijn ploegmakkers welteverstaan - naar Brussel, om er wat later zijn intrek te nemen in The Hotel. Geen enkele gast of fan krijgt de Braziliaan deze middag te zien: zelfs de lift in het gebouw stopt niet op de 'PSG-verdieping'.

Wie als superster of hooggeplaatste afzakt naar ons Belgenlandje, verblijft hoogstwaarschijnlijk in het hoge gebouw in de Brusselse Louizawijk. Met net geen vijf sterren is het niet het meest impressionante hotel in België, maar wel eentje dat de nodige luxe heeft én belangrijker: tot in de puntjes beveiligd kan worden. In 2015 sliep huidig Amerikaans president Barack Obama er nog, dit jaar kroop ook first lady Melania Trump er onder de dekens. Haar echtgenoot, The Donald, paste. Hij koos voor een overnachting in de Amerikaanse ambassade.

Niet met de tgv

Na Manchester United in april, zijn ook de voetbalsterren van PSG er sinds gisteravond dus te gast. Erg lang blijven de maats echter niet. Gisteravond rond tien over acht pas werd de spelersbus door vier politiemotards naar het hotel geëscorteerd. Iets daarvoor had hun privévliegtuig wielen aan de grond gezet in Zaventem en had het team de paars-witte grasmat verkend. Traditioneel houden clubs in de Europese competities één dag voor de wedstrijd een oefensessie op het A-veld waar 's anderendaags gespeeld wordt, maar dat geldt dus niet voor de Franse topclub.



Rond het hotel staan intussen meters dranghekken, waar kijklustigen zich quasi verdringen voor een glimp van 'hun heilige'. De bus zien ze wel - bewaakt door vier politiemannen -, maar daar blijft het ook bij. PSG komt het hotel niet uit, enkel om te voetballen. Wie gisteravond trouwens in hetzelfde hotel als Neymar overnachtte, betaalde ongeveer 330 euro voor een tweepersoonskamer. Inclusief ontbijt. Een handtekening van de Braziliaan niét incluis.

Photo News Neymar (links) arriveerde gisteren rond 20 uur met zijn entourage aan The Hotel. Het is de enige glimp die de fotografen en fans van de superster konden opvangen.

The Hotel: heel wat nieuwsgierige fans om glimp van Neymar op te vangen. Verloren moeite: spelers blijven binnen. pic.twitter.com/AcjaTsNbiX Michiel Ameloot(@ MichielAmeloot) link

Geen lift

De kans dat je die krijgt, is trouwens onbestaande: PSG boekte een hele verdieping (voor leken niet bereikbaar) waar alles vandaag gebeurt - rusten, tactiekbesprekingen en eten. In The Hotel huist het toprestaurant van Pierre Balthazar, vroeger actief als 'Executive Chef' voor de Raad van de Europese Unie en kok van verschillende staatshoofden. Of ook PSG proeft van de topgerechtjes, is niet duidelijk. Allicht zijn het de eigen koks die er de borden vullen.



Relaxen kunnen ze wel nog eventjes doen in de 250 vierkante meter grote fitness- en sparuimte waar een jacuzzi en stoomcabine uitzicht bieden over de stad.

The Hotel Nog even relaxen met zicht op Brussel. Zou Neymar hier nog even tot rust komen, samen met Meunier?

The Hotel Het restaurant van The Hotel, met topchef Pierre Balthazar achter de kookpotten.

Bodyguard

Pas om 18 uur vertrekt de hele stoet naar Anderlecht, opnieuw onder politiebegeleiding en PSG's eigen lijfwachten. Die volgen trouwens een bepaald stramien en laten eerst andere spelers - onder wie Thomas Meunier - uitstappen, vóór de echte ster de bus verlaat, als allerlaatste en vijf minuten na de rest. Of Neymar zijn eigen persoonlijke bodyguard heeft meegebracht, Nordine Taleb, kon niet geverifieerd worden. De Franse MMA-vechter werd eind augustus aan het cv toegevoegd toen Neymars transfer naar Paris Saint Germain afgerond werd.

