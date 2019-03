Alle vier pareltjes, maar had het derde doelpunt van Ajax wel goedgekeurd mogen worden? MH

05 maart 2019

23u57 0

Stof om over na te kaarten. De pareltjes volgden mekaar op in Bernabéu, waar Ajax voor een absolute demonstratie zorgde (1-4). Maar had doelpunt nummer drie -een héérlijke knal van uitblinker Tadic- wel goedgekeurd mogen worden? Net vóór de treffer lijkt de bal de zijlijn te overschrijden. De VAR kwam tussen en gaf Ajax het voordeel van de twijfel. Toegegeven: 't is bijzonder moeilijk te zien.

VAR shambles during Real Madrid vs Ajaxhttps://t.co/WfJZt6lu7q #VAR #RMCF pic.twitter.com/50lhkG38VI Express Sport(@ DExpress_Sport) link

Real Madrid 0 - 3 Ajax



Am surprise they dint cancel the goal 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤨



VAR OUTPUT #REAAJA #UCL #RealAjax pic.twitter.com/vn6SYRk5tn Ajah Landlord 🤫(@ Mikypool4u2c) link

