Alle records voor Messi en Ronaldo? Mis! Neymar kan vanavond voor unicum zorgen in Champions League

Champions League Het kan weer zo'n legendarisch avondje worden in de Champions League. Niet alleen Anderlecht gaat voor een stunt van formaat, maar ook Neymar kan een huzarenstukje neerzetten. De Braziliaan wil als eerste speler ooit in alle groepswedstrijden van de Champions League scoren. Dat terwijl Messi de jacht op Cristiano Ronaldo blijft opvoeren. Als dat maar goed komt...

Nog nooit slaagde één speler er in om in alle groepswedstrijden van de Champions League te scoren. We kijken dan in eerste instantie naar Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Maar wat blijkt... de twee beste voetballers ter wereld konden ondanks hun verwoede pogingen nog nooit in alle zes groepswedstrijden scoren. Ook notoire doelpuntenmachines als Van Nistelrooy, Raùl en Inzaghi konden dat in hun rijkgevulde carrière niet realiseren.

De enigen die in de loop der jaren enigszins in de buurt kwamen, zijn Alessandro Del Piero en Sergej Rebrov. 'Ale Jet' scoorde in 1995/1996 in zijn eerste vijf wedstrijden voor Juventus, maar faalde er dan om in de allerlaatste groepsmatch nog eens het net te doen trillen. Sergej Rebrov overkwam hetzelfde twee jaar later met Dynamo Kiev.

Alessandro Del Piero viert met Gianluca Pessotto.

Doorbraak

Deze jaargang van het kampioenenbal kan wat dat betreft voor een doorbraak zorgen. Neymar wist in navolging van Rebrov en Del Piero opnieuw in elke wedstrijd te scoren. De Braziliaan mocht tweemaal vieren tegen Anderlecht, driemaal tegen Celtic en één keer tegen Bayern. Scoort de duurste voetballer aller tijden vanavond nog een laatste keer tegen de Duitse 'Rekordmeister', dan mag hij dus een nieuw record op zijn conto schrijven.

De druk is wel groot, want Cristiano Ronaldo heeft niet echt getalmd om het Neymar moeilijk te maken. In tegenstelling tot de vorige jaren heeft ook de Portugees nu in elke groepsmatch gescoord. Morgen kan ook de superster van Real Madrid zijn naam achter het record zetten. Spanning troef dus.

Kylian Mbappé en Neymer.

Messi ook in de Champions League in 'de club van 100'?

Terwijl Ronaldo vanavond reikhalzend uitkijkt naar de prestaties van Neymar, houdt hij maar beter ook een oogje in het zeil bij Barcelona-Sporting. Eeuwige rivaal Lionel Messi kan in de komende Champions League-wedstrijden helemaal tot het clubje van 100 behoren. De klein Argentijn scoorde exact honderd keer op de Europese bühne, maar blijft op het kampioenenbal wel nog steken op 97 treffers.

Uiteraard doet enkel Ronaldo beter. De Portugees is de enige die meer dan 100 Champions League-doelpunten heeft gescoord. Met 113 rozen doet hij voorlopig nog een stuk beter dan zijn Argentijnse concurrent. Messi moet als lidgeld voor het eenmansclubje van Ronaldo straks een hattrick realiseren. Een moeilijke opgave, zeker als je weet dat de Barcelona-vedette in zijn drie laatste wedstrijden niet wist te scoren. De laatste keer dat Messi zoiets overkwam op het kampioenenbal was in 2015.

Om het helemaal op de spits te drijven, kan het zelfs nog iets spannender. Ronaldo scoorde 98 van zijn 113 Champions League-goals in het shirt van Real Madrid. Messi zit zoals gezegd dus aan 97 stuks voor Barcelona. De race naar 100 Champions League-goals in één shirt nadert dus echt wel zijn ontknoping. Redenen genoeg dus waarom we straks op het Europese toneel doelpunten mogen verwachten. De heren Ronaldo, Messi en Neymar zijn bij deze nog eens aangepord.

Photo News

Lionel Messi