Alle ogen op Nainggolan op PSV, dicht bij heimat: “Kijken uit naar beste Radja zoals cadeau met kerstmis” Bart Fieremans

03 oktober 2018

06u06 0 Champions League Vandaag zit Radja Nainggolan precies honderd dagen bij Inter. Of hem dat ook inspireert te schitteren in het CL-duel op PSV, dicht bij zijn Antwerpse heimat en vrienden? Coach Luciano Spalletti hoopt dat Nainggolan zijn team op sleeptouw neemt: “Radja moet om de twee à drie minuten flitsen.”

De CL-affiche tussen PSV Eindhoven en Inter zal de Antwerpse fanclub in Mol van Nainggolan plezieren. Hun voetbalheld speelt nog eens dicht bij de Antwerpse heimat: enkele vrienden van vroeger zullen in het stadion present geven. Ook zijn broer Manuel Noboa wil de partij niet missen en gaat met drie vrienden naar Eindhoven: "Als broer ga ik zeker zien, voor mij is het bijna achter mijn hoek." Voor ‘Ninja’ valt het duel ook wel op een bijzondere datum: hij speelt vandaag precies honderd dagen bij zijn nieuwe Italiaanse club.

