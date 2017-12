Alle officiële stats per ploeg: wie scoorde het meest, pakte de meeste punten en had het meeste balbezit? Mike De Beck

11u11

Bron: UEFA 0 Photo News Champions League Het doek is gisterenavond gevallen over de groepsfase van de Champions League. Voor Anderlecht was het niet meteen een succesvolle campagne en dat laat zich ook voelen in de cijfers. Wij diepten alle statistieken per ploeg hieronder even op. Wat opvalt: Anderlecht maakt geen al te goede beurt.

1. Welke ploeg pakte de meeste punten?

Tottenham heeft er een uitstekende groepsfase opzitten. Met liefst 16 punten evenaarden Vertonghen en co het record van meeste punten in de CL-groepsfase door een Engels team. In het seizoen 2005-2006 pakte Arsenal ook 16 punten net als Manchester United in 2007-2008.

1. Tottenham: 16 punten



2. Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern München en Manchester United: 15 punten

6. Besiktas en Barcelona: 14 punten

8. Real Madrid: 13 punten

Action Images via Reuters

2. Welke ploeg behaalde de minste punten?

Anderlecht kon de campagne op de allerlaatste speeldag dan toch nog een klein beetje glans geven met een zege tegen Celtic. Van de 32 ploegen staat paars-wit wel op een gedeelde zesde plaats wat betreft het behalen van de minste punten.

1. Benfica: 0 punten

2. Olympiakos: 1 punt

3. APOEL Nicosia, AS Monaco en Qarabag: 2 punten

6. Anderlecht, Celtic, Maribor en Feyenoord: 3 punten

BELGA

3. Welke ploeg scoorde het meest?

Het sterrenensemble uit Parijs schoot in deze campagne een nieuw record van de tabellen: dat van meest gemaakte doelpunten in de groepsfase. Borussia Dortmund mocht voordien met 21 gemaakte goals met dat record pronken. Nu steekt PSG met 25 treffers de Duitsers voorbij. Ook Liverpool verbrak gisterenavond dat record. Zij klokken af op 23 stuks.

1. Paris Saint-Germain: 25 doelpunten

2. Liverpool: 23 doelpunten

3. Real Madrid: 17 doelpunten

4. Chelsea: 16 doelpunten

5. Porto: 15 doelpunten

EPA Neymar en Cavani waren goed op dreef.

4. Welke ploeg scoorde het minst?

Vaak konden de supporters van Anderlecht niet juichen. De Belgische landskampioen deed slechts twee keer de netten trillen. Enkel Benfica doet nog slechter met slechts één gemaakt doelpunt.

1. Benfica: 1 doelpunt

2. Anderlecht, APOEL Nicosia en Qarabag: 2 doelpunten

5. Maribor: 3 doelpunten

REUTERS

5. Welke ploeg had het meeste balbezit?

Dat Barcelona verliefd is op de bal is sinds jaar en dag al duidelijk. De Catalanen nemen dan ook in deze categorie het voortouw met een gemiddeld percentage van balbezit van 63 procent.

1. Barcelona: 63 procent



2. Manchester City en Sevilla: 60 procent

4. Real Madrid: 59 procent

5. Bayern München, Manchester United en Borussia Dortmund: 57 procent

AP

6. Welke ploeg had het minste balbezit?

Opnieuw komt Anderlecht niet meteen goed uit de verf in deze statistiek. Het deelt de zesde plek met het Portugese Sporting als het aankomt op ploegen met het minste balbezit. APOEL Nicosia voert hier dan weer de ranglijst aan.

1. APOEL Nicosia: 36 procent

2. Maribor: 37 procent

3. Olympiakos: 40 procent

4. Feyenoord: 42 procent

5. Basel: 43 procent

6. Anderlecht en Sporting Lissabon: 44 procent

Action Images via Reuters

7. Welke ploeg incasseerde de minste doelpunten?

Het slot zat dan weer stevig op de deur bij Barcelona. De blaugrana slikte maar één tegendoelpunt en dat was tegen het Griekse Olympiakos. Straf, wetende dat Juventus (vorig seizoen finalist) in dezelfde groep zat als Barcelona.

1. Barcelona: 1 tegendoelpunt

2. Manchester United: 3 tegendoelpunten

3. Paris Saint-Germain, Tottenham en Atlético Madrid: 4 tegendoelpunten

Photo News

8. Welke ploeg incasseerde de meeste doelpunten?

In de groep van Anderlecht slikte Celtic (met ook nog kleppers als PSG en Bayern München in de groep) met 18 treffers de meeste doelpunten. Paars-wit doet niet al te veel beter met 17 tegentreffers.

1. Celtic: 18 tegendoelpunten

2. Anderlecht: 17 tegendoelpunten

3. Maribor en APOEL Nicosia: 16 tegendoelpunten

5. Monaco, Feyenoord, Qarabag en Benfica: 14 tegendoelpunten

EPA Craig Gordon, de doelman van Cletic, moest zich het vaakst omdraaien.

9. Welke ploeg had de zuiverste passing?

Toch wel een opvallende vreemde eend in de bijt in deze statistiek. Celtic kan een bijzonder knap rapport voorleggen als het om het percentage van aangekomen passes aankomt. De Schotse kampioen staat daarmee naast grootheden als Bayern München en Juventus.

1. Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester City: 90 procent

4. Real Madrid: 89 procent

5. Bayern München, Napoli, Juventus en Celtic: 88 procent

REUTERS

10. Welke ploeg had de minst zuivere passing?

Het AS Monaco van Youri Tielemans komt hier als slechtste uit de bus. Met een geslaagde passingpercentage van 76 procent leggen de Monegasken het minst goede rapport voor.

1. Monaco: 76 procent

2. Basel en APOEL Nicosia: 77 procent

4. Porto: 78 procent

5. Leipzig en Besiktas: 79 procent

AFP

11. Welke ploeg ondernam de meeste doelpogingen?

De 'Koninklijke' staat hier met stip op één en heeft dat vooral aan Cristiano Ronaldo te danken. De Portugees tekende op zijn eentje voor maar liefst 44 doelpogingen. Het meeste van alles spelers in deze CL-groepsfase.

1. Real Madrid: 121 pogingen

2. Liverpool: 118 pogingen

3. Bayern München: 109 pogingen

4. Atlético Madrid: 103 pogingen

5. Chelsea: 101 pogingen

AFP

12. Welke ploeg ondernam de minste doelpogingen?

Hierboven zagen we al dat Anderlecht in offensief opzicht niet meteen potten kon breken en dat zien we hier terug. In de zes groepswedstrijden tekende de Belgische kampioen voor 53 doelpogingen. Het staat daarmee op de vijfde stek.

1. Qarabag: 39 pogingen

2. Olympiakos: 47 pogingen

3. APOEL Nicosia: 49 pogingen

4. Celtic: 52 pogingen

5. Anderlecht: 53 pogingen

Photo News Lukasz Teodorczyk.

13. Welke ploeg dwong de meeste hoekschoppen af?

De 'Rekordmeister' was het meest bedrijvig rond de cornervlag. De spelers van Bayern München mochten zich maar liefst 53 keer opmaken om een hoekschop te nemen.

1. Bayern München: 53 hoekschoppen

2. Liverpool: 52 hoekschoppen

3. Sevilla en Real Madrid: 49 hoekschoppen

5. Borussia Dortmund: 46 hoekschoppen

BELGA

14. Welke ploeg dwong de minste hoekschoppen af?

Qarabag en Spartak Moskou spannen hier de kroon, maar ook Anderlecht is niet ver weg. De troepen van Hein Vanhaezebrouck mochten dit seizoen in de Champions League 17 hoekschoppen trappen.

1. Qarabag en Spartak Moskou: 10 hoekschoppen

3. Sporting en Maribor: 14 hoekschoppen

5. APOEL Nicosia: 15 hoekschoppen

6. Anderlecht: 17 hoekschoppen

BELGA

15. Welke ploeg beging de meeste fouten?

De Portugezen uit Lissabon werden het vaakst bestraft in deze groepsfase van de Champions League. Met 95 fouten staat Sporting met stip op één. Anderlecht hoort dan weer met 69 gemaakte fouten bij de brave ploegen van de klas.

1. Sporting: 95 fouten

2. Feyenoord: 90 punten

3. Porto: 89 punten

4. Monaco, Leipzig en Olympiakos: 87 fouten

... 16: Anderlecht: 69 fouten

AFP Sebastien Coates (L) probeert Lionel Messi hier af te stoppen.

16. Welke ploeg beging de minste fouten?

Radja Nainggolan mag dan wel een strijder zijn op het veld, zijn ploeg beging de minste fouten in deze groepsfase. Opvallende tweede is toch wel Celtic.

1. AS Roma: 47 fouten

2. Celtic: 51 fouten

3. Real Madrid: 52 fouten

4. Borussia Dortmund en Sevilla: 53 fouten

... 17. Anderlecht: 69 fouten

Photo News

17. Welke ploeg pakte de meeste gele kaarten?

Naar analogie met de meest gemaakte fouten staat Sporting ook in de rangschikking van de meeste gele kaarten helemaal bovenaan.

1. Sporting: 19 gele kaarten

2. Feyenoord: 17 gele kaarten

3. Besiktas en Olympiakos: 15 gele kaarten

5. Qarabag en Monaco: 14 gele kaarten

... 28. Anderlecht, AS Roma, Celtic, PSG: 6 gele kaarten

AP

18. Welke ploeg pakte de minste gele kaarten?

De braafste ploeg in deze groepsfase was zonder meer Chelsea. Eden Hazard en de zijnen gingen slechts vijf keer op de bon om een gele kaart te slikken.

1. Chelsea: 5 gele kaarten

2. Anderlecht, Celtic, PSG, AS Roma: 6 gele kaarten

6. Atlético Madrid en Real Madrid: 7 gele kaarten

Photo News