Alle officiële individuele stats: wie liep, scoorde of miste het meest in de groepsfase van de CL? Glenn Van Snick en Dieter Peeters

11u34

Bron: UEFA 0 Photo News Cristiano Ronaldo mag dan een moeilijk seizoen beleven, hij legde er in de groepsfase alweer 9 in het netje. Champions League Het kaf is van het koren gescheiden, sinds gisteren weten we welke zestiende clubs na Nieuwjaar verder mogen strijden om de Champions League. Toch kijken we nog een laatste keer achterom, met de strafste individuele statistieken uit de groepsfase op een rijtje. Van de grootste kilometervreter tot de passingsspecialist. Telkens met de primus van Anderlecht en de hoogst gerangschikte Belg in het buitenland als extraatje.

Welke speler legde de meeste afstand af?

1. Saúl Niguez (Atlético Madrid): 72.181m

4. Leander Dendoncker (Anderlecht): 70.064m

56. Radja Nainggolan (AS Roma): 59.906m

Hoeft het te verbazen dat er een speler van Atlético de meeste kilometers heeft gevreten in de groepsfase? Middenvelder Ñiguez is een van de trouwe werkpaarden op het middenveld van Diego Simeone. Ook Leander Dendoncker heeft heel wat afgelopen, zeker in de wedstrijden tegen Bayern en PSG, waar Anderlecht veelal achter de bal aan moest hollen. De beste 'buitenlandse' Belg is Nainggolan. De Ninja speelde, als aanvallende middenvelder, nochtans slechts 529 van de 540 minuten in de groepsfase.

REUTERS Al die kilometers zag Ñiguez tegen Chelsea beloond met een doelpunt.

Welke speler scoorde het meest?

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 9

15. Romelu Lukaku (Manchester United): 4

153. Sofiane Hanni (Anderlecht): 1

Ronaldo beleeft een moeilijk seizoen in de Spaanse competitie. In 10 matchen vond hij nog maar 2 keer het net. In de Champions League daarentegen loopt alles op rolletjes. In 6 wedstrijden scoorde hij al 9 keer. Romelu Lukaku trof 4 keer raak en is daarmee de beste Belg. De enige Anderlechtenaar in de lijst is Sofiane Hanni, want het doelpunt van Gerkens werd als own goal gerekend.

Photo News Lukaku maakte in de laatste groepsmatch tegen CSKA Moskou opnieuw een knap doelpunt.

Welke speler gaf de meeste assists?

1. James Milner (Liverpool): 5

5. Eden Hazard (Chelsea): 3

132. Łukasz Teodorczyk (Anderlecht): 1

Milner speelde zich in de laatste groepswedstrijd tegen Spartak Moskou naar de top van de assistrangschikking, met 3 beslissende passes. Daarmee stak hij onder meer Hazard, beste Belg, nog voorbij. Ook Dries Mertens gaf 3 beslissende passes in de groepsfase, maar had daar meer tijd voor nodig dan Hazard. Bij Anderlecht kwam Teodorczyk niet tot scoren, maar hij krijgt wel de enige assist op zijn naam.

Photo News De ervaren Engelse middenvelder Milner leverde 5 van de 23 doelpunten aan.

Welke speler scoorde het meest met de rechtervoet?

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 5

18. Eden Hazard (Chelsea): 2

97. Sofiane Hanni (Anderlecht): 1

Ronaldo maakte 9 van zijn 5 doelpunten met de rechtervoet. Ook Eden Hazard scoorde het vaakst met rechts. Net als Ronaldo kwam hij vaak van de linkerflank naar binnen om af te werken. Het doelpunt van Anderlecht tegen Bayern kwam eveneens van de rechtervoet van Hanni.

Welke speler scoorde het meest met de linkervoet?

1. Philippe Coutinho (Liverpool): 3

14. Romelu Lukaku (Manchester United): 1

Geen speler van Anderlecht scoorde met links

Het nummer 10 van Liverpool, Philippe Coutinho, scoorde het vaakst met zijn linkervoet. Twee daarvan scoorde hij in de laatste groepswedstrijd tegen Spartak Moskou. Ook Harry Kane, Mohamed Salah en Lionel Messi troffen elk die keer raak met hun linker. Coutinho had daar evenwel minder minuten voor nodig. Lukaku maakte tegen CSKA Moskou eveneens een knap doelpunt met links en is de enige Belg die met links scoorde.



Welke speler scoorde het meest met het hoofd?

1. John Stones (Manchester City): 3

3. Romelu Lukaku (Manchester United): 2

Geen speler van Anderlecht scoorde met het hoofd, want het doelpunt van Gerkens werd als own goal gerekend.

Bij City komt het gevaar werkelijk van overal. Verdediger John Stones scoorde 3 keer in 4 wedstrijden, telkens met het hoofd. In de terugwedstrijd tegen Napoli bezorgde hij Guardiola zo de kwalificatie voor de volgende ronde. Ook Romelu Lukaku maakte 2 van zijn 4 doelpunten met het hoofd, geen enkele Belg deed beter. Al kopte de kleine Hazard ook één keer raak.

REUTERS Stones maakte een belangrijk kopbaldoelpunt tegen Napoli.

Welke speler schoot het vaakst binnen het kader?

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 21

5. Romelu Lukaku (Manchester United): 12

25. Sofiane Hanni (Anderlecht): 7

Dat Ronaldo het meeste doelpunten op zijn naam heeft staan in de groepsfase is geen toeval. Hij schoot immers ook nog eens 21 keer binnen het kader. Een heel pak meer dan Lukaku, die behalve zijn 4 goals maar 12 keer op doel besloot. De meest doelgerichte speler bij Anderlecht was kapitein Hanni.

Welke speler trapte het meest buiten het kader?

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 18



22. Dries Mertens (Napoli): 6

26. Lukasz Teodorczyk (Anderlecht): 6

Het opportunisme van Ronaldo gaat uiteraard ook gepaard met heel wat missers. De Real-aanvaller schoot bijna even vaak naast, als binnen het kader. Ook het vizier van Mertens stond niet helemaal goed afgesteld. De Rode Duivel scoorde wel 2 keer, maar miste ook 6 kansen. Anderlecht-spits Teodorczyk doet even goed/slecht.

Photo News Ronaldo kopt op doel, deze keer wel binnen het kader.

Welke speler trapte het meest tegen het doelkader?

1. Saúl Niguez (Atlético Madrid): 2

4. Alexandry Chipciu (Anderlecht): 1

24. Kevin De Bruyne (Manchester City): 1



Kilometervreter Ñiguez was ook nog eens de grootste pechvogel in de groepsfase. Twee keer trof hij het doelhout. Ook Cristiano Ronaldo trof twee keer het doelhout, maar hij had daar meer pogingen voor nodig dan de middenvelder van Atlético. De Bruyne raakte één keer het doelhout. Bij Anderlecht troffen zowel Chipciu, als Onyekuru voor Anderlecht één keer het doelkader, maar had daar meer schoten voor nodig.

Welke speler had het zuiverste passingpercentage?

1. Marcos Llorente (Real Madrid): 100%

28. Thomas Vermaelen (Barcelona): 96%

30. Josué Sá (Anderlecht): 96%

Marcos Llorente kreeg één keer zijn kans in de groepsfase, in de laatste wedstrijd tegen Dortmund. Samen met Llorente waren er nog vijftien andere spelers met een foutloos passingspercentage. Omdat de Spanjaard met 29 stuks de meeste passes verstuurde van dat select gezelschap, prijkt hij op nummer één. Van de spelers die meer dan 100 passes gaven, is Chelsea-verdediger Andreas Christensen de zuiverste passeur. Hij gaf op 200 passes slechts 5 mislukte stuks, goed voor een percentage van 97,5%. De beste Belg was Thomas Vermaelen, die eveneens maar één keer in actie kwam. Ook Anderlecht-verdediger Sá speelde maar 93 minuten in de groepsfase, maar toonde zich erg zuiver in de passing. Dat voornamelijk verdedigers zo hoog staan in de ranking mag niet verbazen. Achterin wordt doorgaans het minste risico in passes gelegd.



Photo News Vermaelen speelde slechts één wedstrijd in de CL, tegen Sporting Lissabon.

Welke speler beging de meeste overtredingen?

1. Pedro Henrique (Qarabag): 15

2. Vadis (Olympiakos): 15

6. Adrien Trebel (Anderlecht): 14



Qarabag-middenvelder Pedro Henrique beging de meeste overtredingen, niet onlogisch gezien hun tegenstanders: Chelsea, Atlético en Roma. Pedro beging net als Vadis 15 overtredingen, maar had daar minder minuten voor nodig.

REUTERS Vadis begrijpt niet waarom de ref hem terugfluit.

Welke speler onderging de meeste overtredingen?

1. Neymar (PSG): 24

19. Lukasz Teodorczyk (Anderlecht): 11

49. Igor De Camargo (APOEL Nicosia): 9



Neymar was nauwelijks te stoppen in de groepsfase, enkel tegen Bayern scoorde hij niet. Logisch dus dat de Braziliaan het vaakst foutief gestuit werd. Verrassing bij de Belgen: niet dribbelwonders Hazard of Mertens, wel De Camargo werd het vaakst foutief afgestopt van alle Belgen in het buitenland. Bij Anderlecht onderging niet Onyekuru of Hanni, maar wel Teo de meeste overtredingen.

AFP Ook tegen Bayern werd Neymar stevig aangepakt, hier door Kimmich.

Welke speler pakte de meeste gele kaarten?

1: Taulant Xhaka (Basel): 4

8. Kevin De Bruyne (Manchester City): 3

83. Lukasz Teodorczyk (Anderlecht): 1



Basel zorgde voor de grootste verbazing door tweede te eindigen in een groep met Manchester United, Benfica en CSKA Moskou. Daar hadden de Zwitsers soms wel potig voetbal voor nodig. Xhaka pakte 4 keer geel met slechts 6 overtredingen. Ook Tonny Vilhena (Feyenoord) en Georgi Dzhikiva (Spartak )kregen vier gele kaarten, maar hadden hier meer overtredingen voor nodig. De Bruyne kreeg 3 gele kartons, bij Anderlecht zag Teo het vaakst geel.

AFP Taulant Xhaka met Basel in actie tegen Benfica.