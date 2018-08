Álle beetjes kunnen helpen om Ajax uit te schakelen: Sclessin, make some noise! Stephan Keygnaert

07 augustus 2018

07u45 0 Champions League Soms in het leven zit de timing fout. Dat het even niet uitkomt. Standard, in volle opbouw onder Michel Preud'homme, had de voorrondes van de Champions League graag een maand of zo uitgesteld. Dat gaat niet. En dus kunnen álle beetjes helpen om Ajax uit te schakelen - de Hel van Sclessin, bijvoorbeeld.

Het was begin mei - thuis in Bordeaux keek Michel Preud'homme met gemengde gevoelens naar de strapatsen van Standard in play-off 1. Toen Ricardo Sá Pinto de Rouches finaal naar de tweede plaats en een ticket voor de voorronde van de Champions League stuurde, wist Preud'homme niet goed of-ie nu moest lachen of huilen.

Natuurlijk lonkte enerzijds deelname aan de poulefase in het kampioenenbal, anderzijds besefte Preud'homme dat zijn vooropgestelde 'extreme make-over' van Standard zou botsen met de timing van de bewuste voorrondes van de Champions League - te kort dag.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN