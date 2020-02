Alderweireld: “Kane en Son kan je niet zomaar vervangen”, balende Vertonghen weigert commentaar DD/XC

20 februari 2020

09u24 0 Champions League Tottenham ging gisteren op eigen veld Tottenham ging gisteren op eigen veld met 0-1 onderuit tegen RB Leipzig . De huidige nummer 2 van de Bundesliga was vooral in de eerste helft een stuk beter dan de Spurs. Dat besefte ook Toby Alderweireld.

“Het was overleven. Die periode moet je soms in grote wedstrijden doorkomen. Jammer dat we dan na rust een penaltygoal slikken”, aldus de Rode Duivel, die 90 minuten op het veld stond. “Leipzig is een ploeg met vertrouwen, wij komen uit een dal. Bij ons zijn er 3 à 4 belangrijke jongens niet bij. Dat is geen excuus, maar dan kan je geen extreme dingen verwachten. Kane en Son kan je niet zomaar vervangen. Dat zijn fantastische spelers.”

Jan Vertonghen keek dan weer de hele partij vanop de bank toe. Na afloop liep de balende Rode Duivel de mixed zone roerloos voorbij. Vertonghens lichaamstaal liegt nooit. Zichtbaar ontgoocheld (zie korte video hieronder).