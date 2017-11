Alderweireld grijpt naar hamstrings en moet noodgedwongen naar de kant tegen Real Madrid Redactie

21u52 4 AFP Toby Alderweireld greep naar de hamstrings en kon niet meer verder.

Pech voor Toby Alderweireld. De verdediger van Tottenham moest al na 24 minuten naar de kant in het Champions Leagueduel tegen Real Madrid. De Rode Duivel tastte naar de hamstrings, kon niet meer verder en werd afgelost door Moussa Sissoko. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is.

Een domper voor Alderweireld én Roberto Martinez. Vrijdag maakt de bondscoach immers zijn selectie bekend voor de oefeninterlands tegen Mexico (vrijdag 10 november) en Japan (dinsdag 14 november).



Photo News Toby Alderweireld.

