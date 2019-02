Ajax verliest na sterke partij en afgekeurde goal, Real komt op een diefje winnen in de ArenA DMM

13 februari 2019

Het mocht niet zijn voor Ajax in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers speelden een sterke wedstrijd, maar verloren in eigen huis van Real Madrid. De titelverdediger in de Champions League zag de videoref ingrijpen bij de opener voor Ajax. Asensio velde diep in de wedstrijd het verdict: 1-2. In de andere wedstrijd tussen Tottenham en Borussia Dortmund ging de zege naar de Engelsen.

Geen Marcelo in de basis bij Real Madrid. Wel Thibaut Courtois en Vinicius Junior. Heel Europa keek uit naar de nieuwe groeibriljant bij de ‘Koninklijke’, maar het waren de ‘jonkies’ van Ajax die het felst van leer trokkein in de Amsterdam ArenA. De thuisploeg begon onder impuls van Ziyech en Tadic met bakken lef aan de partij. Courtois moest zich halverwege de eerste helft al gewonnen geven, maar het doelhout sprong bij voor onze landgenoot.

Real was nergens in de eerste helft. Ajax speelde enthousiaster en met meer ondernemingszin. Net voor de rust resulteerde dat in een verdiende goal. Courtois grabbelde een Amsterdamse hoekschop onbeholpen uit zijn goal, waarna Tagliafico de opener in doel kon koppen. Flater van onze nationale doelman en de voorsprong voor Ajax. Ware het niet dat de VAR ref Skomina op het matje riep. De wedstrijdleiding zag buitenspel en een lichte duwfout. Echt duidelijk was het allemaal niet, maar de goal werd toch afgekeurd.

Pech voor Ajax dat na de rust wel gewoon verder zijn voet naast Real bleef zetten. Courtois moest nogmaals zijn kunnen tonen. Heel Amsterdam sloeg zich intussen voor het hoofd dat het nog steeds 0-0 stond. Ajax boven dus, tot Vinicius Junior de ArenA stil kreeg. De Braziliaan holde de thuisdefensie op een hoopje en serveerde Benzema de 0-1 voor. Een voorsprong op een diefje, zoals dat heet.

De thuisploeg leek een beetje aangeslagen, maar de inbreng van een extra spits zorgde voor hernieuwd enthousiasme. Dolberg hielp de bakens mee verzetten. Na een goeie aanval op links was het dan toch prijs. Ziyech bekroonde zijn sterke partij met de gelijkmaker. Courtois was kansloos op de lage schuiver van de Marokkaan.

Een billijk gelijkspel zou je denken, maar nog was het niet gedaan. Solari stuurde Asensio de wei in en die deed het alsnog voor de Madrilenen. Ajax-doelman Onana kwam te laat bij een scherpe voorzet. Koud kunstje voor de Spanjaard om de 1-2 binnen te leggen. Helemaal op het eind had de gelijkmaker nog gekund, maar Courtois stond pal op de laatste Amsterdamse uitbraak. Real wint zo gevleid van een moedig Ajax. Toch belooft de terugwedstrijd nog spannend te worden.