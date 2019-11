Ajax-spelers woest op arbitrage na episch duel in Londen: “We zijn genaaid” GVS

06 november 2019

09u31

Champions League Voor het meest epische duel moest u gisteren in Londen zijn. Ajax leek op weg naar een nieuwe knappe zege, maar na twee rode kaarten keerde Chelsea terug tot een 4-4-eindstand. Na de wedstrijd waren de Amsterdammers dan ook furieus op de arbitrage. "We zijn genaaid."

Het was een knotsgekke avond in Londen, waar een groot deel van het publiek het na de 1-4 welletjes vond en huiswaarts ging. Maar nadien barstte het spektakel los. Na de rode kaarten van Daley Blind en Joël Veltman maakte Chelsea op enkele minuten tijd een heuse comeback: 4-4. En dan mochten onze noorderburen nog opgelucht ademhalen toen een treffer van Azpilicueta werd afgekeurd na hands. Een knokkend Ajax nam een punt mee naar Amsterdam, waar bleef toch verdwaasd achter. Vooral de Italiaanse ref Gianluca Rocchi was de gebeten hond.

Waar is de videoref als je hem nodig hebt? Het is een schande Daley Blind

“We speelden hartstikke goed, waren veel beter, en dan die twee rode kaarten waar ik niets van snap”, vertelde Dusan Tadic na de match. “Dit ik heb nog nooit meegemaakt.” Exact dezelfde woorden bij Veltman. “Neen, ook ik heb dit nog nooit meegemaakt”, sprak de verdediger - die van het veld moest na handspel. “Volgens mij hield ik m’n arm gewoon goed langs m’n lichaam. Van de scheidsrechter had ik vooraf meegekregen dat dit gewoon kan. Als hij dan toch een penalty wil geven, wat ik helemaal niet begreep, dan nog is het geen tweede geel.”

Samen met Blind, die in dezelfde aanval werd bestraft vanwege een harde overtreding, moest hij het vervolg van de wedstrijd volgen in de kleedkamer. “We zaten daar samen naar het verdere verloop te kijken. Ze hebben gevochten als leeuwen, maar we voelen ons toch wel genaaid.”

Blind woedend: “Het is een schande”

Ook Daley Blind had geen goed woord over voor de Italiaanse scheidsrechter. “Waar is de videoref als je hem nodig hebt? Het is een schande. Ik heb de beelden gezien en iedereen ziet dat mijn tegenstander eerst mij haakt. Dat was dus al een overtreding en dan zou Veltman nadien ook geen hands meer kunnen maken. En hij maakte niet eens hands. Hij had zijn arm naast zijn lichaam”, vertelde hij woest. Samen met Veltman de catacomben in, dus. “Er hing een televisie in de kleedkamer. Joël en ik konden het niet meer aan. Wat waren we gefrustreerd. In een uitwedstrijd bij Chelsea met 4-1 voorstaan, dat doen er niet veel. Jammer dat het zo is afgelopen.”