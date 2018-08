Ajax plaatst zich ondanks het missen van een resem kansen voor groepsfase Champions League Redactie

28 augustus 2018

22u52

Bron: Belga 0 Champions League Na Standard moest nu ook Dynamo Kiev eraan geloven in de voorrondes van de Champions League. Ajax had na de 3-1-thuiszege vanavond genoeg aan een scoreloos gelijkspel om zich te plaatsen voor het kampioenenbal. Dat de Amsterdammers niet konden scoren, mag wel een klein wonder heten. Tadic mikte een elfmeter tegen de paal en ook de lat werd door Ziyech getroffen op vrije trap.

Ajax moest het drie seizoenen lang stellen zonder Champions League-poules, maar na de dubbele confrontatie tegen Dynamo Kiev is het feest voor de Amsterdammers. Ajax was in Kiev de dominante ploeg maar morste met de kansen, terwijl ook Dynamo Kiev de bal niet voorbij Ajax-doelman Onana kreeg, waardoor het 0-0 bleef. Dusan Tadic kon zijn ploeg in de 14e minuut al op voorsprong schieten met een strafschop, maar de Serviër knalde zijn elfmeter op de paal.

AEK Athene heeft zich tegen het Hongaarse Videoton FC geplaatst voor de poulefase. De Griekse landskampioen speelde 1-1 gelijk tegen Videoton, terwijl het de heenwedstrijd in Hongarije met 1-2 had gewonnen. Petros Mantalos zette de Grieken in de 48ste minuut op 1-0 voorsprong met een penaltygoal, maar Loïc Nego (ex-Standard) maakte in de 58ste minuut gelijk. Met Roland Juhasz (ex-Anderlecht) en Marko Scepovic (ex-Moeskroen-Péruwelz) speelden er bij Videoton nog enkele oude bekenden uit de Jupiler Pro League, terwijl bij AEK Athene de Belg Viktor Klonaridis 62 minuten meespeelde. De laatste deelname van AEK Athene aan de poulefase van het kampioenenbal was in het seizoen 2006-07, toen het met Anderlecht, Lille OSC en AC Milan in de groep zat.

Young Boys Bern heeft zich ten koste van Dinamo Zagreb voor de groepsfase gekwalificeerd. De heenwedstrijd tussen de Zwitserse en Kroatische club was op 1-1 geëindigd, maar in de terugwestrijd trokken de Zwitsers aan het langste eind. Izet Hajrovic had Dinamo Zagreb nochtans al vroeg op voorsprong gebracht, maar dankzij een snelle tweeklapper van Guillaume Hoarau in de 65ste en 67ste minuut ging Young Boys Bern met de zege en kwalificatie lopen. Het is de eerste keer dat Young Boys Bern zich plaatst voor de poulefase van de Champions League.

De uitslagen van de terugwedstrijden van dinsdag in de play-offronde om deelname aan de Champions League:

. Dinsdag:

Dinamo Zagreb (Kro) - (+) Young Boys Bern (Zwi) 1-2 (heen: 1-1)

(+) AEK Athene (Gri) - FC Videoton (Hon) 1-1 (heen: 2-1)

Dynamo Kiev (Oek) - (+) Ajax Amsterdam (Ned) 0-0 (heen: 1-3)

. Woensdag (21u):

RB Salzburg (Oos) - Rode Ster Belgrado (Ser) (heen: 0-0)

PSV Eindhoven (Ned) - BATE Borisov (WRu) (heen: 3-2)

PAOK Saloniki (Gri) - Benfica (Por) (heen: 1-1)

. Ploegen met een (+) plaatsen zich voor de groepsfase.