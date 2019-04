Ajax-kapitein De Ligt: “In Nederland werd gedaan alsof we zo over Tottenham heen gingen lopen, maar we wisten wel beter” DMM

30 april 2019

23u24

Bron: VIER 0 Champions League Ajax-kapitein Matthijs De Ligt zag de meegereisde supporters vieren in Londen. “Ja, zij zijn blij en dat is goed om te zien”, blaasde de 19-jarige verdediger uit na de wedstrijd.

“Het is maar één wedstrijd, maar we hebben een goeie uitgangspositie. Dat we hier vertrekken met een uitgoal is het belangrijkste. Jammer dat de bal van Neres in het slot nog op de paal gaat, anders ga je nog lekkerder naar die terugmatch. Ach, 0-1, daarmee moeten we best tevreden zijn.”

“Een bevochten wedstrijd? Ja, maar dat weet je vantevoren. In Nederland werd soms gedaan alsof Tottenham een B-ploeg is waar we zo overheen gingen lopen. Maar als je ziet welke spelers ze hebben en hoe ze voetballen, dan weten we wel beter. We moesten vandaag op en top scherp zijn voor de overwinning. Kijk, het is leuk om als underdog de wedstrijd in te gaan. Dat gebeurde tegen Real, Juventus en Bayern en net toen speelden we onze beste wedstrijden.”

Na een goeie eerste helft had Ajax het in de tweede helft wat moeilijker met het spel van Tottenham. “Je weet dat zij ook wat gaan doen, hé. Ze hanteerden de lange bal op Llorente. Dat maakte het voor ons moeilijk om blijvend druk te zetten. In de eerste helft pakten we het goed aan, maar vanaf de 20ste minuutn vonden we niet zo vaak meer de vrije man. De wedstrijd ging zo over in langeafstandsvoetbal en een knokpartij, maar ook dan kunnen we alles geven”, aldus De Ligt.