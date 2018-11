Ajax doet goede zaak in Lissabon en kan kwalificatie voor volgende CL-ronde haast ruiken Redactie

07 november 2018

22u55 0 Benfica BEN BEN 1 einde 1 AJA AJA Ajax Champions League Ajax keert met een punt terug uit Lissabon. Een goede zaak voor de Amsterdammers, want door het 1-1-gelijkspel tegen Benfica tellen ze nu vier punten meer dan de Portugezen. Dicht bij de volgende ronde dus. Ajax moet nu enkel Bayern München voor zich dulden dat met 2-0 won van AEK Athene.

De Amsterdammers konden vanavond geschiedenis schrijven. Als Ajax won plaatste het zich al voor de volgende ronde in de Champions League en dat na vier speeldagen. Iets wat enkel PSV (in het seizoen 2006-2007) voor mekaar kreeg als Nederlandse club. Die droom kreeg na bijna een half uur spelen wel al een flinke knauw. Ajax-doelman Onana sloeg helemaal naast de bal waarna Jonas kon profiteren en de 1-0 in doel kon deponeren. Na de rust stond Hakim Ziyech op. Met een heerlijke pass zette hij Dusan Tadic op weg naar de gelijkmaker. Die kwam er dan ook na wat geharrewar. Met een voetveeg duwde Onana de 2-1 nog uit zijn doelvlak.

Bayern dankt Lewandowski: Pool zorgt met tweeklapper voor zege tegen AEK

Met het oog op de topper tegen Borussia Dortmund en de mindere resultaten in de Bundesliga kon er vanavond maar beter gewonnen worden door de ‘Rekordmeister’. Echt vlot liep het echter niet in eigen huis. Pas iets na het halfuur ging Robert Lewandowski neer in de zestien en zette hij zelf de lichte strafschop om. Goed voor zijn 48ste treffer in de Champions League. Daarmee zette hij zich naast Andriy Shevchenko en Zlatan Ibrahimovic op de zevende plek van de topschutters op het kampioenenbal. Na de pauze volgde nummer 49. Robert Lewandowski was goed gevolgd om aan de tweede paal het leer tegen de touwen te duwen. Bayern staat zo met tien punten op kop. Ajax is met acht punten de eerste achtervolger. Benfica moet het met vier eenheden tellen terwijl AEK Athene nog geen enkel punt wist te sprokkelen.