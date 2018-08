Ajax-coach: "Wij favoriet tegen Standard? Dat is de bekende tactiek van België tegen Nederland" Redactie

07 augustus 2018

06u53 0 Champions League Ajax-trainer Erik ten Hag moest even lachen toen hij hoorde hoe Standard-coach Michel Preud'homme de laatste persconferentie voor de eerste ontmoeting tussen beide clubs had aangegrepen om de bezoekers uit Amsterdam op een voetstuk te plaatsen. "Dat is echt typisch België."

Volgens Preud'homme is Ajax torenhoog favoriet in de dubbele ontmoeting in de derde voorronde van de Champions League. "De druk ligt niet bij ons", aldus Preud'homme. "Zij hebben bijna 50 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers. Zij hebben ook een ploeg die in de Champions League thuishoort."

"Dat is de bekende tactiek van België tegen Nederland", counterde Ten Hag. "Maar Standard is een gerenommeerde ploeg. Ik denk dat onze kansen gelijk zijn. We moeten bescheiden zijn tegenover het Belgische voetbal. De vorm van twee dagen bepaalt wie verder gaat."

Ten Hag ziet dat de concurrentie deze zomer is toegenomen bij Ajax. Dat dwingt hem tot soms lastige keuzes. Nu komt het moment dichtbij om na Dusan Tadic ook Daley Blind in te passen in zijn elftal. De teruggekeerde Amsterdammer moet met Matthijs de Ligt het hart van de defensie gaan vormen. Frenkie de Jong komt dan in beeld voor een plaats op een toch al overvol middenveld.

"Daley is klaar om te starten", zei Ten Hag voordat hij snel een voorbehoud maakte. "Maar dat was hij vorige week ook al. Toen hebben we toch anders besloten. We kijken niet alleen naar onszelf maar ook naar de tegenstander. Het zou kunnen dat ik nu één of twee posities anders ga invullen. Met elf spelers red je het niet, de breedte van de bank bepaalt de afloop van het seizoen."