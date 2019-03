Ajax bezorgt zelfs PSV’ers en Feyenoorders voetbalorgasme: “Een feestje om naar te kijken” Stijn Joris

07 maart 2019

08u16 0 Champions League 1-4! Ajax schudde dinsdagavond het Europese voetbal door mekaar. De Amster-dammers brachten er een heel land mee in extase. Zelfs de meest doorgewinterde PSV’ers en Feyenoorders genoten mee.

2,8 miljoen Nederlanders zagen het zich ontplooien op hun smart-tv, plasma of laptop. Ajax Amsterdam dat de Champions League-winnaar in Santiago Bernabéu overklast, aftroeft, te kakken zet en zo kan je nog wel even doorgaan. De zege van Ajax oversteeg de clubgrenzen. “Ik ben een Feyenoorder”, zegt Mario Been. “Maar ik heb er ook met enorm veel trots naar zitten kijken. Dat zo’n klein voetballandje dit nog kan. Dit was historie. Het had zelfs nog meer elan dan destijds met Van Gaal. Dit was nog eclatanter. Ajax was dodelijk effectief en voetbaltechnisch superieur aan Real, dat weliswaar maar een schim is van het Madrid met Ronaldo. Ik heb heel veel Feyenoord-vrienden, maar die waren dinsdag allemaal een beetje Ajacied. Dat moet kunnen. Je kan niet anders dan de kwaliteiten van dit Ajax erkennen.”

