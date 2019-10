Agüero en Sterling dollen met Atalanta, De Bruyne krijgt geel en wordt vervangen LPB

22 oktober 2019

22u55 0 Manchester City MCI MCI 5 einde 1 ATA ATA Atalanta

Een penaltygoal van Malinovskyi bracht geen soelaas. Het Atalanta van Timothy Castagne blijft ook na drie Champions League-duels puntenloos. Met twee treffers in vier minuten wiste Agüero nog voor rust de 0-1-achterstand weg voor City. Na de pauze was het tijd voor de ‘Grote Raheem Sterling-show’. De Engelse international had slechts elf minuten nodig voor een loepzuivere hattrick. Kevin De Bruyne, die iets voorbij het uur tot zijn ontzetting geel kreeg voor een ‘elleboogje’, werd niet veel later naar de kant gehaald. Timothy Castagne speelde de volledige wedstrijd bij Atalanta. Bij 0-0 miste de Rode Duivel een mooie kopkans.

City leidt in groep C met negen punten, Dinamo Zagreb en Shakhtar volgen met vier punten. Atalanta staat nog altijd op nul.