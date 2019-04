Afwachtend City gaat met het kleinste verschil de boot in bij Tottenham DMM

09 april 2019

22u56 1 Tottenham Hotspur TOT TOT 1 einde 0 MCI MCI Manchester City Champions League Tottenham heeft zijn eerste Europese avond in het vernieuwde White Hart Lane met een zege opgeluisterd. In de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League won de ploeg van Vertonghen en Alderweireld met het kleinste verschil van Manchester City. Son tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Vier Belgen tegenover elkaar in de kwartfinales van de Champions League. Al zaten er daar wel twee van op de bank. Pep Guardiola liet Kompany én - veel verrassender - ook De Bruyne buiten zijn basisopstelling. Bij Tottenham stonden Vertonghen en Alderweireld wel gewoon in de ploeg.

Voor de twee Tottenham-Belgen was het na tien minuten wel ferm slikken. Rose beroerde de bal bij een sliding met de hand. De videoref was onverbiddelijk en de bal ging op de stip. Agüero mocht zijn zestiende in zestien wedstrijden binnen proberen leggen, maar Lloris lag in de goeie hoek te wachten.

Geen vroege voorsprong dus en dat kwam de wedstrijd niet ten goede. Tottenham antwoordde via Kane, maar moest de bal vooral aan City laten. De ploeg van Guardiola had in een typische heenwedstrijd alle tijd van de wereld. Veel balbezit, maar weinig kansen. Geen goals na een kabbelende eerste helft.

In het tweede bedrijf ging het van kwaad naar erger. City bleef breiend voetballen. Veel venijn zat er in de zone van de waarheid niet in bij Guardiola en de zijnen. Tottenham zag het graag gebeuren. Vertonghen en Alderweireld werden nooit echt in verlegenheid gebracht. Pochettino zag van dichtbij wel Kane uitvallen met een enkelblessure.

De partij schreeuwde om een goal. Tien minuten voor tijd kregen de fans dan toch waar voor hun geld. Son moest eerst nog op zijn stappen terugkeren, maar scoorde uiteindelijk met een grondscherend schot. De Zuid-Koreaan scoorde al de eerste goal in het nieuwe stadion, nu tekende hij ook voor de eerste Europese treffer in het vernieuwde White Hart Lane.

En De Bruyne, horen we u denken? Die bleef tot in het absolute slot op de bank zitten. Guardiola gooide hem enkele minuten voor affluiten dan toch nog op het veld aan de zijde van Sané, maar die kunstgreep kwam te laat. City moet aan de bak in de terugwedstrijd en dat heeft het vooral aan zichzelf te danken.