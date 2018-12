Afscheid met opgeheven hoofd: Club Brugge houdt na Dortmund nu ook Atlético Madrid in bedwang Mike De Beck

11 december 2018

22u52 25 Club Brugge CLU CLU 0 einde 0 ATL ATL Atlético Madrid Champions League Zes punten uit even veel wedstrijden. Dat is het bilan van Club Brugge in de Champions League, maar dat hadden er gerust acht kunnen zijn. Tenminste als Luan Peres die ene enorme kans in doel had gekopt. Dat deed de Braziliaanse invaller niet zodat het bij 0-0 bleef tegen Atlético Madrid. Zo beet na Borussia Dortmund nu ook die andere klepper in groep A de tanden stuk op blauw-zwart.

Een adieu door de grote poort. Daar was het Ivan Leko en de zijnen vanavond om te doen. Voor de laatste wedstrijd op het kampioenenbal werd de Brugse trainer alvast niet geholpen door de blessuregolf die vloeide. Andermaal getroffen op de flank koos Leko voor Sofyan Amrabat op rechts. De 18-jarige Loïs Openda stond dan weer voor het eerst in zijn leven in de basis in de Champions League, net als zijn leeftijdsgenoot Cyril Ngonge. Daartegenover stond een ervaren Atlético Madrid dat enkel in de eerste helft liet zien dat het dixit de jarige Timmy Simons voor de wedstrijd “al jaren een vaste klant is in de Champions League en de Europa League”. Met enkele felle speldenprikken van Saul Niguez en Antoine Griezmann. Thomas Partey liet echter de 0-1 liggen, Horvath reageerde ook goed op de frivole plaatsbal van ‘Grizou’.

De nul stond wel nog steeds op het scorebord en er werd al gedroomd van een remake van de trip naar Dortmund. Die gedachte groeide zelfs meer en meer. ‘Los Colchoneros’ hadden de creativiteit namelijk in de kleedkamer laten liggen en dat gaf de Brugse burger moed. Met recht en reden. Luan Peres had namelijk dé kans om blauw-zwart naar het delirium te koppen. De ingevallen zomeraankoop, waarvan eerder deze week werd gezegd dat hij Jan Breydel in de winter al mag verlaten, kon de uitstekende voorzet van Vormer echter niet verzilveren. Hoe dan ook: Club Brugge verlaat de Champions League met opgeheven hoofd. Het trekt met slechts twee nederlagen als nummer drie naar de Europa League. Borussia Dortmund, dat met 0-2 won van Monaco, is de groepsleider en stoot samen met Atlético Madrid door naar de volgende ronde van het kampioenenbal.