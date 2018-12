AEK Athene sluit CL-campagne af met nul punten na fraaie vrije trap Grimaldo Redactie

12 december 2018

22u59

Bron: ANP 0 Benfica BEN BEN 1 einde 0 AEK AEK AEK Champions League Benfica heeft AEK Athene met lege handen naar huis gestuurd. De Grieken sluiten door de 1-0-nederlaag de groepsfase in de Champions League af zonder een enkel punt. De Portugezen waren al verzekerd van de derde plaats in groep E, waarin Bayern München en Ajax zich hadden geplaatst voor de knock-outfase.

In Lissabon deden beide ploegen in de eerste helft niet heel veel moeite om het publiek te vermaken. Benfica kreeg de betere kansen, maar enkele schoten van Haris Seferovic (de Zwitser die u ongetwijfeld nog wel kent sinds het Nations League-debacle van onze Rode Duivels) wilde er niet in.

In de tweede helft raakte de Zwitser raakte de lat en zijn Spaans ploeggenoot Álex Grimaldo miste een schot voor open doel nadat hij doelman Vasilios Barkas omspeeld had. In de slotfase maakte Grimaldo uit een vrije trap alsnog de 1-0.

AEK sloot de wedstrijd af met tien man. Konstantinos Galanopoulos pakte binnen vijf minuten twee gele kaarten en moest van het veld.