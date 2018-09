Achter de schermen: zo inspireerden Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos hun Real-ploegmaats voor de CL-finale MDB

De documentaires volgen elkaar op. Na de blik achter de schermen bij Manchester City in de Premier League is het nu de beurt aan Real Madrid. Het team dat vorig seizoen voor de derde keer op rij de Champions League in de wacht sleepte, komt binnenkort op de proppen met een documentaire die rond de 'Beker met de Grote Oren' draait. In een preview is alvast te zien hoe Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos voor de finale tegen Liverpool hun ploegmakkers warm maakten. "Spelen, winnen en geschiedenis schrijven", wist 'CR7' te vertellen. Het werden uiteindelijk zijn laatste woorden voor een wedstrijd in een shirt van de 'Koninklijke', aangezien Ronaldo later voor Juventus zou kiezen. "Geniet van een nieuwe finale en laten we dat doen voor iedereen die ons gesteund heeft. We gaan winnen", voegde kapitein Sergio Ramos er nog aan toe. De rest is geschiedenis. Real Madrid won de Champions League voor de dertiende keer na een 3-1-zege tegen Liverpool.

💜🏆🎞 En el Corazón de la Decimotercera...

Ook Marcelo pepte zichzelf in de aanloop naar een nieuwe finale op. Wanneer hij op de massagetafel lag, bekeek hij de beelden van de finale van een jaar eerder nog eens. De Braziliaanse linksachter genoot vooral van de 3-1, gemaakt door... Cristiano Ronaldo. "Dat beeld", genoot Marcelo er duidelijk zichtbaar nog van. "Modric gaat zo liggen en ziet hoe Cristiano de bal nog aanraakt. Man, ongelooflijk." Real Madrid won die finale uiteindelijk met 4-1 van Juventus.

Florentino Perez liet dan weer tegenover Lucas Vazquez verstaan dat hij nog steeds zenuwachtig is. Ook al is het de zoveelste finale op het grootste Europese toneel op rij. "Het maakt niet uit of we nu drie of vier opeenvolgende finales spelen. De dag van de wedstrijd is verschrikkelijk", vertelde de voorzitter van Real Madrid. "Altijd. Het maakt niet uit, het zal nooit wennen", repliceerde Lucas Vazquez.