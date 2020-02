Aan de stok met Vertonghen en in de zak van ‘Big Dan’: Denayer moet straks Ronaldo afstoppen, ook deze Belgen kregen die aartsmoeilijke taak MDRW

26 februari 2020

17u40 0 Champions League Een cadeau is het niet. Jason Denayer kijkt Cristiano Ronaldo in de ogen tijdens de achtste finales van de Champions League tussen Lyon en Juventus. Een handjevol Belgische verdedigers en doelmannen stond ooit in dezelfde (voetbal)schoenen. Hoe deden zij het? Een overzicht.

Urko Pardo

Urko Pardo, kent ù hem nog? In 2012 was hij met Apoel Nicosia één van de verrassingen in de Champions League. De Cyprioten baanden zich een weg naar de kwartfinales van de Champions League. Daar wachtte het grote Real Madrid. Met Cristiano Ronaldo, de schrik van elke doelman.

De confrontatie werd er één om vlug te vergeten voor de doelman. Pardo kreeg in de Spaanse hoofdstad vijf doelpunten om de oren. Twee op naam van Ronaldo. Waarvan één magistrale vrije trap. Tijdens de heenwedstrijd in Cyprus kwam Pardo niet in actie.

Thibaut Courtois

Ook Courtois zag Ronaldo niet graag komen. De 27-jarige doelman speelde in zijn carrière acht wedstrijden tegen het Real Madrid-icoon. Allemaal bij stadsrivaal Atlético Madrid. Daarvan wist onze landgenoot er slechts twee te winnen. Een competitiewedstrijd en de finale van de Spaanse beker. In de acht confrontaties liet Courtois evenveel doelpunten binnen.

De pijnlijkste nederlaag kwam in de Champions League-finale van 2014. Toen dwong Sergio Ramos in de 93ste minuut verlengingen af. In die verlengingen klopte Ronaldo onze landgenoot vanop de stip. Goed voor een 4-1-zege en de Champions League-beker.

Simon Mignolet

In 2004 zat Liverpool in een groep met FC Basel, Ludogorets en... Real Madrid. Dat was lang voor Ederson er onder de lat stond. Ronaldo hield zich in de twee confrontaties vrij rustig. De Portugees scoorde ‘maar’ één keer tegen Mignolet. Liverpool ging beide wedstrijden wel kansloos onderuit met 0-3 en 1-0.

Eerlijk is eerlijk. Het Liverpool van toen is natuurlijk totaal niet meer te vergelijken met dat van vandaag. Zo vormden Martin Skrtel en Kolo Touré het hart van de Reds-defensie.

Daniel Van Buyten

Van Buyten hing in 2014 zijn schoenen aan de haak. De meesten kennen hem van zijn tijd bij Bayern München, maar hij speelde ook enkele wedstrijden in het lichtblauwe shirt van Manchester City. Zestien jaar geleden stond de voormalig Rode Duivel tegenover een piepjonge Ronaldo. 19 jaar was de Portugees toen.

Ronaldo was kennelijk nog wat groen achter de oren. Hij zat de hele wedstrijd in de achterzak van Big Dan en kwam niet in het stuk voor. Manchester City won de wedstrijd met ruime cijfers: 4-1. Leuk detail. Ronaldo werd in de tweede helft vervangen door Ole Gunnar Solksjaer.

Vincent Kompany

Net zoals Van Buyten stond Vincent Kompany vroeger op de loondienst van Manchester City - zij het iets minder lang geleden. En ook Vince The Prince hield Ronaldo vrij goed in bedwang. De twee keken elkaar al vier keer in de ogen. Telkens in de Champions League. In die vier wedstrijden kon Ronaldo slechts één maal scoren. Kompany wist wel geen enkel rechtstreeks duel te winnen.

Toby Alderweireld

Ronaldo en Alderweireld hebben elkaar al tien keer ontmoet. Vijf keer in het shirt van Ajax, drie keer in dat van Atlético Madrid en twee keer in loondienst van Tottenham. Dat is veruit het meeste van alle Belgen in dit lijstje. Onze landgenoot had telkens een dikke kluif aan de aanvaller. Ronaldo wist in die tien confrontaties maar liefst twaalf keer te scoren.

Alderweireld heeft de Portugees wel twee keer geklopt. Bij zowel Ajax als Atlético. Het team van onze landgenoot won telkens met het kleinste verschil.

Jan Vertonghen

Ook de Belgische recordinternational bekampte Ronaldo. En dat mag je gerust letterlijk nemen. De twee kregen het in de Champions League-ontmoeting met elkaar aan de stok.

Op een hoekschop voor de thuisploeg hingen Cristiano Ronaldo en Jan Vertonghen stevig in elkaar en ‘CR7’ leek zich ook even te revancheren. Vertonghen ging -theatraal- tegen de grond en Ronaldo ging ostentatief verhaal halen. Het opstootje leverde de Portugese superster een geel karton op. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 1-1.

Thomas Meunier

Ronaldo en Thomas Meunier hebben nog niet vaak tegen elkaar gespeeld. Welgeteld één keer. En dat is misschien maar beter zo voor de rechtsback. Twee jaar geleden duelleerden de twee in de achtste finales van de Champions League. Toen werd PSG met 3-1 van de mat gespeeld in het Bernabéu.

Ronaldo nam tegen de Fransen twee doelpunten voor zijn rekening. Alle drie de doelpunten kwamen trouwens over Meuniers linkerflank. Onze landgenoot werd het kind van de rekening en kwam in de terugmatch niet meer van de bank. Het was een duel om vlug te vergeten voor Meunier.

Timothy Castagne

Dan deed Castagne het toch een pak beter. Hij speelde met Atalanta drie keer tegen Ronaldo. Daarin vond de vijfvoudige Gouden Bal-winnaar slechts één keer de weg naar doel. Sterker nog: Castagne scoorde dit seizoen tegen Ronaldo en Juventus. De Rode Duivel hielp zijn team zo aan een 3-0-overwinning in de Italiaanse beker. Een unicum. Nooit eerder kon een Belgische verdediger scoren tegen een ploeg met Ronaldo aan de aftrap.

Alexis Saelemaekers

Nog een Belgische verdediger in de Serie A. Nog een speler die de degens kruiste met Cristiano Ronaldo. In de winter versierde Saelemaekers een transfer naar AC Milan. Daar stond hij al in zijn tweede officiële wedstrijd lijnrecht tegenover de Portugees. Onze landgenoot viel tien minuten voor tijd in en liet een paar fraaie dingen zien.

Ronaldo was alweer van goudwaarde voor Juventus. De Portugees dwong een strafschop af en zette die vervolgens zelf om. Opvallend: na de wedstrijd gaf hij enkele bemoedigende woorden aan onze landgenoot.

Thomas Vermaelen

Onze landgenoot verdedigde vijf jaar lang de kleuren van FC Barcelona. Veel kwam hij daar echter niet aan spelen toe. Vermaelen was vaker geblesseerd dan dat hij fit was. Toch speelde de centrale verdediger één keer tegen Ronaldo. Eind 2017 boekten de Catalanen, met Vermaelen in de basis, een ruime 0-3-overwinning tegen Real Madrid.

Onze landgenoot zag van dichtbij hoe Messi de Madrilenen op een hoopje speelde. Met een doelpunt en een assist hielp de Argentijn zijn team aan de overwinning. Toenmalig Barça-coach Ernesto Valverde overlaadde Vermaelen na de wedstrijd met lof. “Niets dat goeds over hem. Hij laat de bal perfect lopen en gaat goed in duel. Daarnaast is hij een harde verdediger, krachtig en snel. Dit toont aan dat hij een groot voetballer is.”