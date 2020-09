AA Gent veroordeeld tot Europa League na zware nederlaag bij Dinamo Kiev SVL

29 september 2020

22u49 16 Dinamo Kiev DKY DKY 3 einde 0 GNT GNT KAA Gent Champions League Ontluisterende avond voor AA Gent in Kiev. De Buffalo’s konden op geen enkel moment de indruk wekken dat de 1-2-nederlaag uit de heenmatch nog goedgemaakt zou worden. Dinamo Kiev was een klasse te sterk en vertaalde dat ook in een duidelijke 3-0-zege. De Oekraïners pakken de CL-vetpotten, Gent is veroordeeld tot de Europa League.

Gent begon nog met offensieve intenties, de opstelling met 4 aanvallers loog er niet om. Die werd echter al na 10 minuten stevig de kop ingedrukt. Buyalskyy werkte een voorzet van Supriaga prinsheerlijk af met een hakje. Kiev drukte meteen door en trof nog de paal. Het leek er toen al op dat Gent een pijnlijke avond tegemoet ging. En toch had het anders kunnen lopen. Bukari strafte een zeldzame blunder in de Kiev-defensie niet af. De jonge Ghanees kwam oog in oog met doelman Buschcan, maar faalde. Gent bleef zich nadien in eigen voet schieten. Het gaf nog voor en vlak na de rust twee strafschoppen weg na hands van Plastun en een fout van Nurio. Cadeautjes die Kiev niet onbenut liet: De Pena en Rodrigues kenden geen genade vanop elf meter. De thuisploeg liet nadien rustig begaan, waardoor Gent nog genoeg kansen kreeg op de eerredder, maar zelfs vanop een meter slaagden Plastun en Kleindienst er niet in om de bal tegen de netten te werken. Niklas Dorsch was nog de beste en gevaarlijkste Buffalo, maar ook hem was geen doelpunt gegund. Gent moet zich opmaken voor de poulefase van de Europa League.

