AA Gent-coach De Decker voor duel tegen Kiev: “De spelers leven voor zulke wedstrijden” ABD/JBE

22 september 2020

16u37

Bron: VTM Nieuws 1 Champions League “De beleving in de groep is enorm.” Neen, AA Gent-coach Wim De Decker moet zijn team niet extra motiveren voor de Champions League-voorronde tegen Dynamo Kiev.



Een tiental dagen geleden zat Gent nog in zak en as, na een drie op vijftien in de competitie. Het kostte de kop van Laszlo Bölöni, die nog maar enkele wedstrijden voordien had overgenomen van Jess Thorup. Wim De Decker kreeg zijn kans en zag de Gentenaars vervolgens twee wedstrijden op rij winnen, weliswaar twee keer nipt: in de derde voorronde tegen Rapid Wenen (2-1) en afgelopen weekend in de competitie op Moeskroen (0-1).

De eerste tekenen van herstel zijn er echter, waardoor Gent zichzelf niet kansloos acht tegen Dynamo. “Ik heb het gevoel dat de spelers alsmaar meer in ons nieuw verhaal meegaan. De voorbije matchen creëren we veel kansen, het is nu een kwestie van die af te maken. Dat heeft veel met vertrouwen te maken”, aldus Wim De Decker.

Hoogst haalbare

De trainer van de Buffalo’s is ervan overtuigd dat zijn team klaar is voor morgen. “De spelers leven voor zulke wedstrijden. De beleving in de groep is enorm. Als speler wil je zo groot mogelijke matchen spelen. Nu zitten we bijna in de poules van de Champions League. Het hoogst haalbare. Aan motivatie geen gebrek.”

“Of we de underdog zijn? Daar praat ik niet graag over. Maar puur qua naam kan dat wel, ja.”

Het duel tussen AA Gent en Dynamo Kiev is morgen LIVE te bekijken op VTM 2 en HLN.be.

