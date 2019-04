812 miljoen euro uitgegeven in zes jaar, maar Pep Guardiola zal Champions League wéér niet winnen TV

18 april 2019

16u52

Bron: Marca 0 Champions League Manchester City zal ook dit seizoen de Champions League niet winnen. Het team van Pep Guardiola werd er gisterenavond na een waar spektakelstuk uitgekegeld door Tottenham Hotspur in de kwartfinales. Volgens de Catalaan is de beker met de grote oren nooit een hoofddoel geweest bij zijn aanstelling. Voorzitter Mansour bin Zayed Al-Nahyan, die 608 miljoen euro transferbudget vrijmaakte onder drie jaar Guardiola, zal daar wellicht anders over denken.

Sinds hij Bayern München verruilde voor Manchester City in 2016 heeft Guardiola 608 miljoen euro kunnen spenderen op de transfermarkt. Voorzitter Al-Nahyan hoopte met zulk bedrag te schitteren op het hoogste podium in Europa. Maar zijn team werd twee keer verslagen in de kwartfinales en één keer al een ronde eerder bij de laatste zestien. “Blijkbaar ben ik naar hier gehaald om de Champions League te winnen, maar eigenlijk ben ik gekomen om City te zien spelen zoals we dat de laatste twintig maanden aan het doen zijn”, zei Guardiola een dag voor de uitschakeling tegen Tottenham.

Het eerste jaar van de Spanjaard in Engeland versterkte hij zijn kern met onder meer John Stones, Ilkay Gundogan en Gabriel Jesus. Een totaal prijskaartje van 213 miljoen euro. Daarmee werd de lat meteen hoog gelegd. Alleen werd City nog voor de kwartfinales uitgeschakeld door Monaco. Meer investeren in de volgende campagne was de conclusie. De Sky Blues joegen er 317,5 miljoen euro door en kochten Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte en Danilo om grote Europese successen te bereiken. Maar Liverpool elimineerde hen in de kwartfinale. Afgelopen zomer werd er geen transferrecord gebroken. Riyad Mahrez was de enige grote transfer en kwam over van Leicester City voor 67 miljoen euro. Tien miljoen euro werd er nog links en rechts uitgegeven aan minder gekende spelers.

Vergelijkbaar

Al-Nahyan zal zich afvragen hoeveel meer hij nog moet investeren om een team te creëren ​​dat de Champions League daadwerkelijk kan winnen. Sinds hij in 2008 in Manchester neerstreek, heeft de club 1,66 miljard euro uitgegeven aan spelers van topkwaliteit, maar het is duidelijk dat Europees succes niet alleen een kwestie van geld is. De situatie in het Etihad Stadion is vergelijkbaar met die van Guardiola in Duitsland. Bayern München gaf toen gemakkelijk geld uit aan Mario Götze, Thiago Alcantara, Arturo Vidal, Medhi Benatia en Douglas Costa en kon zo domineren in de binnenlandse competitie. De gespendeerde 204,4 miljoen euro was echter niet genoeg om een ​​eerste Champions League-titel sinds 2001 te veroveren, want Guardiola en zijn team werden drie jaar op rij uitgeschakeld in de halve finales. In totaal heeft Guardiola bij Bayern München en Manchester City dus 812 miljoen euro in handen gekregen, zonder dat hij een keer mocht pronken met de Champions League.

“Natuurlijk wil ik de Champions League winnen”, zei Guardiola dinsdag nog. “Dat was mijn doel bij Bayern München, waar ik daartoe ook niet in slaagde. Dan kan ik begrijpen dat het een mislukking lijkt op deze manier. Ik accepteer die kritieken en moet ermee leven. Het triggert mij enorm om beter te doen.”