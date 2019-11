8 goals, 2 rode kaarten en 2 afgekeurde treffers: Ajax en Chelsea spelen gelijk na knotsgekke partij AB

05 november 2019

22u52 4 Chelsea CHE CHE 4 einde 4 AJA AJA Ajax Champions League Wat een knotsgekke wedstrijd. Ajax en Chelsea speelden gelijk na een waar spektakelstuk. De Amsterdammers stonden na een uur spelen 1-4 voor, maar door enkele onwaarschijnlijke wendingen werd het nog 4-4.

Wat. Een. Wedstrijdbegin. Na amper vijf minuten stond het al 1-1. Eerst tikte Abraham een vrijschop van Promes ongelukkig in eigen doel. Daarna scoorde Jorginho vanop de stip - Veltman maakte de fout. En het spektakel bleef maar duren. Een doelpunt van Abraham werd afgevlagd voor buitenspel, bijna had hij zijn foutje goedgemaakt. Het gaf Ajax een boost. Promes kopte de 1-2 moederziel alleen aan de tweede paal tegen de netten. In de eerste helft gaf Ajax bij momenten voetballes op Stamford Bridge. Op slag van rust kwam het nog op een 1-3-voorsprong na een lullige owngoal van Chelsea-doelman Kepa.

Kort na de pauze leek de wedstrijd helemaal voorbij toen Donny Van de Beek er 1-4 van maakte. Ajax op weg naar een ruime overwinning, zo leek het wel. Maar niets was minder waar.

2 rode kaarten in dezelfde fase

In tien dolle minuten keerde het tij volledig. Eerst maakte Chelsea-aanvoerder Azpilicueta er 2-4 van in minuut 63. Vervolgens pakte Blind zijn tweede gele kaart voor een smerige fout op Abraham. In dezelfde fase kreeg ook Veltman zijn tweede geel voor protest. Daarbovenop kreeg Ajax, dat dus met negen verder moest, ook een penalty tegen voor een handsbal. Jorginho miste niet vanop de stip: 3-4. Onwaarschijnlijke wending. En het kon nóg gekker, want invaller Reece James zette in minuut 74 de 4-4 op het bord. De Amsterdammers mochten nog van geluk spreken dat de 5-4 van Azpilicueta afgekeurd werd voor hands. Nog dit: Michy Batshuayi mocht drie minuten voor tijd invallen.

In groep H krijgen we een speciale stand met drie teams op een gedeelde eerste plaats. Zowel Ajax, Chelsea als Valencia, dat met 4-1 won van Lille, hebben zeven punten. Lille blijft laatste met één schamel puntje.

