8 baltoetsen op een uur: Lukaku beleeft moeilijke avond, maar Inter wint wel van Dortmund KTH

23 oktober 2019

22u52 1 Internazionale INT INT 2 einde 0 BVB BVB Borussia Dortmund Champions League Een dieptepunt in het aantal balcontacten. Inter pakte een broodnodige zege tegen Borussia Dortmund, maar zijn spits bleef in balbezit onzichtbaar. Vervangen op het uur na amper 8 ballen te hebben geraakt. Niet de avond van Big Rom.

Er was een handje voor Antonion Conte. Big Rom wist ook dat het zijn avond niet was. Stille aftocht op San Siro, maar na het laatste fluitsignaal wel met een brede smile. Het team komt eerst, dan pas het ego. Daarom zien ze hem graag binnen Inter: Lukaku is een teamspeler en ligt goed in de groep. Blij voor zichzelf, blij voor anderen. Zelfs na een ondermaatse prestatie.

Conte haalde Lukaku op het uur naar de kant. Terecht. Het tellertje loog niet. Amper 8 baltoetsen. Inter vond Lukaku niet tegen Dortmund. Lukaku vond zijn ploegmaats niet. In het zakje van Mats Hummels. Moet gezegd: toen Antonio Conte zijn spits na een uur naar de kant haalde, had spitsbroer Lautaro Martínez er amper een handvol meer geraakt: 14. Bijzonder weinig voor beiden. Met dat verschil wel dat Lautaro had gescoord. De Argentijn is de man in vorm bij Inter. Lukaku zwerft in zijn schaduw.

Doorgaans raakt een spits bij Inter per match tussen 30 en 50 ballen, maar Dortmund had alle passlijnen afgesneden. Het spel van de Italianen was weg stereotiep. Een van de drie verdedigers probeerde een bal in de rug van de Dortmund defensie te gooien. Zijn aanvallers vonden zelden vrijheid.

Hazard strompelde, ook Witsel niet perfect

Nu ja, Dortmund bracht Inter evenmin in verlegenheid. Een versnelling te laag, te weinig controle, te slordig, geen eindproduct. Thorgan Hazard strompelde, Axel Witsel dirigeerde evenmin perfect. Te vaak verplicht breed te spelen.

Lautaro vergat vanop de stip de score nog verder uit te diepen. Zwakke strafschop, goeie redding. Uitblinker Candreva bezorgde Inter uiteindelijk zekerheid. Lukaku vierde uitbundig mee. Inter worstelt zich achter Barcelona weer in de race voor plaats twee. De match op Dortmund binnen twee weken wordt cruciaal voor overwintering.

Meer over Inter

sport

sportdiscipline

voetbal

Lukaku

Dortmund