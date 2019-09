6-2: rentree van RC Genk op kampioenenbal draait uit op regelrechte afgang LPB

17 september 2019

Red Bull Salzburg 6 - 2 KRC Genk

Ontluisterend. Beschamend. Naïef. Kiest u zelf maar het adjectief dat op de prestatie van RC Genk bij zijn rentree in de Champions League van toepassing is. Halfweg stond het in Salzburg 5-1. Vijf-een, een regelrechte afgang. Alsof we naar een wedstrijd uit de tweede voorronde keken, met het ene team dat veel te sterk is voor het andere. Ergens in Gibraltar of Moldavië of zo. RB Salzburg versus RC Genk: wat een verschil in gedrevenheid, in passie, in engagement. In volwassenheid ook. Dewaest en co verdedigden een hele wedstrijd lang als beginnelingen die pas gisteren het ABC van het voetbal ingepeperd kregen.

Wonderkind Erling Haaland bedankte voor de geschenken die hem door de KRC-afweer langs alle kanten werden aangereikt. Het Noorse toptalent, amper 19, had nog voor het rustsignaal zijn hattrick rond. Vijf had-ie er even goed kunnen maken in die voor Genk dramatische eerste helft. Hwang, Szoboszlai en Ulmer pikten ook hun graantje mee. De twee tegentreffers van Lucumi en Samatta? Tja.

“Oh wie ist das schön”, klonk het op het einde uit 29.000 kelen op de tribunes in Salzburg. De ouverture van RC Genk op het kampioenenbal draaide in de stad van Mozart uit op één grote kakofonie.