55 euro betaalde je voor een zitje met 'beperkt zicht' voor de Champions League-finale. En dat was nog behoorlijk veel Hans Op de Beeck

27 mei 2018

08u15 0

Er was veel protest rond het beperkte aantal tickets dat beide clubs toegewezen kreeg (elk 16.000 in een stadion met 70.000 zitjes), er waren de hotelprijzen in Kiev die uit de pan swingden, er waren op vrijdag verschillende geannuleerde vluchten uit Liverpool en dan waren er nog plaatsen met 'restricted view' (beperkt zicht) waar je wel een héél beperkt zicht had in het NSC Olympiyskiy Stadium. Ook deze finale was er weer eentje waarvoor je als voetbalfan die het allemaal live wou bijwonen, over een ijzeren wil moest beschikken.

Great view for these Liverpool fans tonight. 😂 #UCLFinal pic.twitter.com/5ZdSyUSMO0 Football__Tweet(@ Football__Tweet) link

De duurste tickets in Kiev gingen de deur uit voor 400 euro, al zal er op de zwarte markt ook wel een veelvoud van dat bedrag betaald zijn. Plaatsen 'met beperkt zicht' kostten 55 euro - nog behoorlijk veel als je onderstaande tweets bekijkt. Als het hier gaat om de goal waar Karius in de tweede helft zijn blunderboek opende, beleefde je zeker als Liverpool-fan een gruwelavond om nooit meer te vergeten.

Best seats at #NSCOlympiyskyi in Kyiv for #ChampionsLeagueFinal. #UCLFinal2018 pic.twitter.com/P1sUdJHSEa Alex Mandziy(@ OleksiyTheFirst) link