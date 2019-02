20 jaar, en al evenveel goals als Ronaldo en Zidane ooit in de Champions League: Kylian Mbappé is beangstigend goed Hans Op de Beeck

13 februari 2019

09u01 0 Champions League Kylian Mbappé deed ons er gisteravond nog even aan herinneren dat de voetbalwereld aan zijn supersonische voeten ligt. Met enkele sublieme acties, culminerend in een knap doelpunt, deed de Franse wereldkampioen PSG triomferen op Old Trafford. Op zijn 20ste zit hij al aan 14 goals in de Champions League, dat zijn er evenveel als de Braziliaanse Ronaldo of de Franse meester Zidane, die daar 80 matchen voor nodig had. Ronaldo 40. Mbappé amper 24.

“We zijn een beetje verveeld omdat we geen derde goal gemaakt hebben, dan was het helemaal gespeeld. Maar de mensen moeten stoppen met angst te hebben. Dat is nergens voor nodig. Natuurlijk is Neymar superbelangrijk en heeft Cavani een fundamentele rol, maar voetbal wordt op een veld gespeeld. De mensen moeten ons steunen. Zoals ook wij volgende week Lyon (tegen Barcelona in de Champions League, nvdr) zullen steunen. Het Franse voetbal moet zo ver mogelijk meegaan. En ze moeten geen schrik hebben: we zijn goed. Ik ga er alles aan doen om ook in de terugmatch te scoren” De woorden van Mbappé bij RMC Sport na de match. ‘Paris, c’est nous’.

Een zelfbewuste wereldkampioen, die wist dat hij zijn legende er nog wat groter op had gemaakt. Samen met Di Maria, de absolute uitblinker, had Mbappé een onder Solskjaer herboren Man United op een hoopje gespeeld. De United-legendes keken toe: ‘Sir’ Alex Ferguson, David Beckham, Ryan Giggs, maar zagen hoe een collectief sterk PSG van het ‘Theatre of Dreams’ een rode nachtmerrie maakte. Het opvallendste bij Mbappé, is z’n onwaarschijnlijke rotvaart. Niet eens zozeer die rauwe snelheid (alhoewel zijn topsnelheid gisteren 38 km/u bedroeg, dat is slechts 6 km/u minder dan Bolt tijdens zijn wereldrecord), wel die plotse wendbaarheid. De elektrisch geladen urgentie waarmee hij vliegensvlug in de gaten duikt. Getuige de manier waarop hij bij die 0-2 Lindelof en Bailly voorbij snelt, om Di Maria’s assist te verzilveren. Alleen maar foutief af te stoppen. Young en Lindelof bekochten dat met geel.

Zijn 23ste goal dit seizoen alweer, zijn 14de in totaal in de Champions League. Dat zijn er evenveel als Ronaldo ('El Gordo’) of Zinedine Zidane in hun hele Champions League-carrière. Zo mogelijk nog indrukwekkender: Mbappé zit aan 7 goals in 9 matchen in de knock out-fase van de Champions League, daar waar de echte sterren zich van de gewone stervelingen onderscheiden. Alleen Cristiano Ronaldo doet daarin beter.

Het recente antwoord van Paul Pogba, gisteravond in het verliezende kamp, op de vraag wat Mbappé zo speciaal maakt: “Hij is er 20, maar speelt zoals iemand van 27 met veel ervaring. Hij snapt hoe er gevoetbald wordt en dat is het verschil tussen Kylian en andere toppers op die leeftijd. Mbappé is een machine. Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, dat soort speler: iemand die goals maakt, bijzonder snel is, kan dribbelen en een assist geven. De speler die héél moeilijk af te stoppen is.” Dat zag Pogba gisteren en met hem de hele voetbalwereld. Die lag al aan zijn voeten toen Mbappé zich de voorbije zomer in Moskou tot pas de tweede tiener kroonde na Pele in 1958 die kon scoren in een WK-finale. De nieuwe voetbalgod, ‘the next big thing’, hét talent van zijn generatie. Wie daaraan nog twijfelde, werd er gisteren nog even onzacht aan herinnerd.

