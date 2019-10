2-7! Bayern München zegeviert in spektakelmatch tegen Tottenham, Gnabry scoort vier keer Kristof Terreur in Engeland

01 oktober 2019

22u52 6 Tottenham Hotspur TOT TOT 2 einde 7 FCB FCB FC Bayern München Champions League De spectaculairste wedstrijd van deze Champions League-avond. 2-7, zeg. Wat een afstraffing voor Tottenham - Alderweireld en Vertonghen stonden aan de aftrap. Uitblinker Serge Gnabry maakte vier treffers.

Slachtpartij. De zwaarste Europese nederlaag ooit voor Tottenham in een hoofdtoernooi - in 1995 kregen ze ooit 8-0 om de oren van Keulen in de Intertoto Cup. Bayern München blameerde de Spurs. De Champions Leaguefinalist van vorig jaar kreeg een geweldige dreun van de Duitsers. Een goede eerste halfuur kreeg nooit een vervolg. Robert Lewandowski, Serge Gnabry en co. speelden met de backs en dus ook met hun onbeschermde centrale verdedigers, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Het heerlijke balletje over van Lewandowski over Vertonghen bij de 1-2 en de manier waarop hij zijn schot rond hem krulde. Klasse afwerking. Gnabry die bij de 1-3 Aurier aftroefde en er vervolgens Alderweireld oplegde. Nog voor het uur stond de 1-4 op het bord. Opnieuw Gnabry. Harry Kane, een specialist, gaf Spurs weer hoop vanop de stip. Gnabry holde er Vertonghen in het slot uit (2-5). Alderweireld verdedigde slecht uit en Lewandowski strafte het genadeloos af. Alle lichten uit. Gnabry maakte nog zijn vierde (2-7). Pijnlijker wordt het niet. Afgang. Ook voor zijn twee Belgen. Vijf goals geslikt na rust. Slik.

Bekijk hieronder de beste momenten van Gnabry bij Bayern vorig seizoen