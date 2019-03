1-4! Ajax trakteert Real Madrid op historisch pak slaag en knikkert titelverdediger uit Champions League Manu Henry

05 maart 2019

22u53 68 Real Madrid RMA RMA 1 einde 4 AJA AJA Ajax Champions League Met het schaamrood op de wangen droop Real Madrid af. De titelverdediger incasseerde vanavond een historisch pak slaag van een beresterk Ajax (1-4) en ligt uit het kampioenenbal. De stoel van coach Solari wankelt harder dan ooit. De Nederlandse kranten zullen -na de knalprestatie van de Amsterdammers- morgen pagina’s te weinig hebben. Ajax voor het eerst sinds 2003 naar de kwartfinales.

Minuut 18: een volgepakt Bernabéu kijkt vol ongeloof naar het scorebord. Neres had er na een aanval uit het boekje zopas 0-2 van gemaakt. De naar schatting 4.000 meegereisde Ajax-fans door het dolle heen. De titelverdediger dán al op de wip. Gatenkaas achterin - zonder de geschorste generaal Ramos nog meer dan anders. Diezelfde Neres had halfweg de eerste helft zelfs de 0-3 aan de voet. Zijn stiftertje zoefde over Courtois, maar ook naast de kooi. Een striemend fluitconcert weerklonk bij het rustsignaal in de Spaanse hoofdstad.

En het werd nog straffer. Met een loepzuivere trap in de winkelhaak zorgde Tadic iets voorbij het uur voor 0-3. Wát een match speelde de Servische linkspoot. Asensio gaf de ‘Koninklijke’ nog even hoop, maar die werd vakkundig tenietgedaan door Schöne. Met een penseelstreek in de bovenhoek tekende die laatste voor het slotakkoord: 1-4. De grootste stunt uit de clubgeschiedenis was een feit. Propaganda voor het Nederlandse voetbal.