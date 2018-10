“Zo statisch” en “een droom om tegen te spelen”: Man Unitedlegendes beenhard voor Romelu Lukaku na wanprestatie Kristof Terreur in Engeland

03 oktober 2018

06u15

Bron: HLNinEngeland 0 Champions League Als het slecht is, wordt het gezegd. Ook in Engeland. Manchester Unitedlegende Paul Scholes, als speler schuchter maar als analist beenhard, fileerde met sidekick Rio Ferdinand na Man United-Valencia de prestatie van Romelu Lukaku. “Hij is zo statisch”, zei Scholes. “Zijn bewegingen zijn op dit moment onbestaande. Een ontgoocheling.”

Het lampje ging aan. In de studio van BT Sports, de rechtenhouder in Engeland, zetten ze na het bloedloze gelijkspel tussen Manchester United en Valencia de volgspot op Romelu Lukaku. Rio Ferdinand en Paul Scholes, gezichten van het grote Manchester United in het vorig decennium, scherpten de messen. Duchtig hakten ze erop in. Zo gaat dat als de spits van 84 miljoen euro verstoppertje speelt, ook in Engeland. Geen genade. Ferdinand noemde de Rode Duivel (25) een droom om tegen te spelen als hij zich zo wegsteekt. “Op dit moment is het zo simpel om hem af te dekken”, zei de de voormalige verdediger, terwijl ze op de beelden zijn loopacties, of eerder het gebrek daaraan, onder de loep namen. “Hij zou verdedigers meer aan het denken moeten zetten. In de rug duiken en je bewaker dwingen om van positie te wisselen.” Daarop pikte Paul Scholes in. Als speler hoorde je de middenvelder, schuchter maar hard, zelden. Als analist in hij rechtdoor. Scholes: “Ik denk niet dat sommige spelers beseffen hoe gevaarlijk ze wel kunnen zijn. Zoals Rio zei: Lukaku is soms zo statisch en zo makkelijk te bespelen. Zijn loopbewegingen zijn op dit moment onbestaande. ’t Is alsof ze hem moeten coachen waar hij moet lopen. Ontgoochelend. Een kerel met zijn lichaam zou toch beter moeten kunnen. Zelfs Rio en ik hadden vandaag tegen hen kunnen spelen. Hij kan het. Als in zijn dagje is. In de gaten duiken, verdedigers het bloed onder de nagels pesten en afwerken lukt hen dan ook. Sommigen zouden beter voor de spiegel gaan staan en zouden zich moeten realiseren wat hun kwaliteiten zijn. Ga op dat veld en presteer.”

De eenzame spits overtuigde gisteren niet tegen Valencia. Amper 13 baltoesten in het eerste halfuur. Mikpunt van spot op sociale media nadat hij zich in zijn dribbels en overstapjes verslikte. Gemor in het stadion toen hij de bal van de voet liet schieten. De tweede stinker op rij na een non-prestatie tegen West Ham. “Onze aanvallende spelers zitten qua vertrouwen niet in hun beste periode”, zei Jose Mourinho, handrem op de tong. “Ook niet qua individueel niveau.” Twee doelpogingen, twee keer lag Neto in de weg. Lukaku sperde de mond en schreeuwde het uit. Frustraties van een spits zoekend naar die ene goal. Niet dat die andere Belgische spits, voor de derde keer op rij in de basis bij Valencia, het geweldig deed. Beweeglijker, meer betrokken en vaker aan de bal, dat zeker: Batshuayi liet 53 baltoetsen in 72 minuten registreren tegen 33 voor Lukaku in 90. Zijn enige kans, net voor zijn vervanging, trapte Batsman over. Geen verjaardagscadeau. Hij blijft bij Valencia steken op een goal in negen matchen. De voorlopige teller van Lukaku staat op vier in tien. Te weinig voor een spits die vorig seizoen bij momenten wel lof kreeg toegezwaaid. Ze verwachten meer constante, meer goals. Alle twijfels zijn nog altijd niet verbannen ondanks zijn aardige stats - 105 goals in de Premier League en een gemiddelde van een doelpunt om de twee wedstrijden.

Scholes en co waren niet alleen hard voor Lukaku. In de aanloop naar de match moesten ook primadonna Paul Pogba en de nukkige Jose Mourinho eraan geloven. Scholes: “Ik ben eigenlijk verrast dat hij die prestatie van zaterdag tegen West Ham heeft overleefd. Het stelde niks voor. Niet qua spelniveau, niet qua attitude. Mourinho veegt op persconferenties constant spelers de mantel uit. Hij viseert de mensen boven hem, omdat ze hem niet de spelers hebben gegeven die hij wou. Ik denk dat hij de controle over zijn mond heeft verloren. Hij brengt de club in verlegenheid.”