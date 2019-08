“Zelfs mijn dochter van 5 zou niet zijn gevallen” of “Schandaalgoal”: in Oostenrijk is de woede groot na Linz - Club ODBS

21 augustus 2019

12u11 16 Champions League In Oostenrijk was het gisteravond onaangenaam kennismaken met de VAR. De lichte penalty die Club kreeg, nadat Openda eerst flirtte met buitenspel, zorgt voor verbijstering in en rond Linz. De media hebben het over “een grap van een penalty”, een “VAR-blackout” of een “schandaalgoal”, de vicevoorzitter van Linz kookte al tijdens de pauze van woede en stelde de videoref in vraag.

“Wat zaten die mannen in dat busje daar te doen?”, aldus een verbolgen vicevoorzitter Jürgen Werner. Het is, ook voor het derde seizoen op rij in ons land, een veelgehoorde opmerking uit het door de VAR benadeelde kamp. De videoref, voor het eerst dat een Oostenrijkse ploeg daarmee geconfronteerd werd, ook daar meteen controversieel. “Die tegengoal doet ons de das om, met dank aan de VAR. De penaltyfout mag er dan wel geweest zijn, de VAR had de goal altijd moeten afkeuren wegens buitenspel!”

Als Brugge naar de Champions League wil, zal het toch beter moeten spelen LASK-trainer Valérien Ismael

Andere stemmen vonden ook de fout van Linz-kapitein Trauner op Openda helemaal geen penalty waard. Oliver Lederer, analist van CL-rechtenhouder DAZN: “De reactie in het stadion was duidelijk. Niemand die kon geloven dat dit penalty was. Zelfs mijn dochter van vijf zou niet zijn gevallen bij zo’n licht contact. En bovendien stond hij enkele tellen ervoor nog buitenspel.”

Voor de krant Österreich en haar online portaal oe24.at heeft Linz zich alleen te verwijten dat het de vele kansen niet afmaakte. “LASK begon de belangrijkste match uit haar clubgeschiedenis met ongemeen veel druk te zetten. Ze dwongen Club helemaal op de eigen helft terug en creëerden kans na kans. De Belgen vonden alleen even rust wanneer ze de bal zo ver mogelijk naar voor knalden. Tot Openda licht beroerd werd in de zestien en een strafschop kreeg. Ook nog eens na enkele minuten goedgekeurd door de VAR. Want het was wel degelijk, heel nipt, buitenspel. Wat een grap en zo ergerlijk voor LASK.” Waarna ze er fijntjes aan toevoegen dat volgens de regel de VAR alleen maar mag ingrijpen wanneer het om een duidelijke scheidsrechterlijke fout gaat. Wat hier, zowel de buitenspelfase als de fout, niet meteen het geval was.

LASK-trainer Valérien Ismael deelde in de ontsteltenis. “Op dit niveau zijn details beslissend. Als de tegengoal dan na een buitenspelfase valt, zorgt dat voor veel frustraties. Waarom hebben we dan een VAR?”, vraagt de Franse ex-speler zich af. “Al moeten we ook in onze eigen boezem kijken. De Brugse goal ergerde me, maar de vele kansen die we gemist hebben nog veel meer. Dit mag niet te lang blijven hangen, want volgende week volgt al de return. Maar als Brugge naar de Champions League wil, zal het toch beter moeten spelen. Ik ben er meer dan van overtuigd dat we ginder nog een kans hebben.”

Linz wil dit weekend niet spelen

Als Linz nog naar de Champions League wil, zal het wel moeten stunten volgende week woensdag in Brugge. Bijkomend probleem: terwijl Club zijn match in Charleroi verschoven zag om zo sterk mogelijk voor de dag te komen in de return, moet Linz zaterdag aan de bak in net een topper tegen Rapid Wien. Een match die Linz, naar het voorbeeld van blauw-zwart, ook later hoopt te kunnen spelen. Al is het nog maar de vraag of de Oostenrijkse kalendermaker, Rapid Wien en de tv-zenders daar akkoord mee willen gaan.

