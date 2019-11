Exclusief voor abonnees “Wie vooraf had gezegd dat Genk tot de laatste minuut zou strijden voor een punt, zou zijn weggelachen” Marc Degryse

06 november 2019

06u00 0

“Om te beginnen: alle begrip voor de veldbezetting waar Felice Mazzu gisteren voor koos. Voor het eerst stond Genk met drie centrale verdedigers en met drie mensen centraal op het middenveld ervoor, om de ruimtes zo klein en onbespeelbaar mogelijk te maken voor Liverpool. Het was een keuze ingegeven door de kwaliteit van de tegenstander en door de situatie waar Genk in zit – ze wilden geen opendeurdag houden en een ­afstraffing oplopen. Voor het eerst met zo’n opstelling verdedigen, dat ging nog wel, het probleem was eerder in balbezit. Je zag dat de aanvallers dat niet gewend ­waren – aan hun timing bij het diep gaan, wanneer ze moesten afhaken en de bal bijhouden... Dat is niet makkelijk tegen een verdediging die zo hoog druk zet als Liverpool. Ito en Samatta probeerden wel in de rug van Van Dijk te kruipen, maar Liverpool ving dat verdedigend goed op. Maar nood breekt wet: voor Genk kwam het aan op overleven, niemand gaf een stuiver voor hun kansen. In die omstandigheden was de 1-1 aan de rust een onverhoopt resultaat.”

