"Wembley is de kathedraal, Messi is voetbal": Catalaanse krant geeft Leo 10 op 10 en zelfs Madrileense media bezingen lof van FC Barcelona-ster

04 oktober 2018

18u26 7 Champions League Vorige week was er van Leo Messi geen sprake op 'The Best', het FIFA-gala waar de beste voetballers verkozen werden. Negen dagen later toonde hij even wat verderop in Londen wie werkelijk de allerbeste is. De Argentijn haalde gisteren zijn hoogste niveau op Wembley en dat heeft Tottenham geweten.

Lionel Messi vs. Tottenham. [@ol_nolib]



Forget the popularity contests, forget the shiny individual trophies, forget the artificial attempts to contrive an equilibrium that doesn't exist.



Lionel Andrés Messi Cuccittini will remain the greatest of all time. pic.twitter.com/IFPDOpufza Breaking The Lines(@ BTLvid) link

De Catalaanse kranten komen eens te meer superlatieven tekort om de prestatie van de nummer tien van Barça te omschrijven. Sport gaf Messi alvast een 10 op 10. De belangrijkste voet in de 0-1, twee goals gemaakt en was het niet voor die paal op Wembley geweest, waren dat er vier stuks. In twee haast identieke acties snel na de pauze dribbelde Messi zich een weg richting de goal van Lloris, als werd hij bestuurd door een controller voor de nieuwste FIFA19. Twee keer viseerde hij de verste paal.

Does anyone really genuinely think there has ever been a better footballer than Lionel Messi? I mean seriously? Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Maar het waren niet alleen die twee goals, twee acties en splijtende passes waarom Messi gisteravond door Sport tot 'Koning' gebombardeerd werd. Dikwijls krijgt hij het verwijt over het veld te wandelen - niet zo op Wembley. "Messi wierp zich op als de leider die liep zoals niemand anders opdat de knappe comeback van Tottenham gefnuikt werd. Negen dagen na het FIFA-gala 'The Best' was nu écht de beste in de stad. De trofee die hij meegraaide was Tottenham. Alleen Jordi Alba had meer baltoetsen dan Messi, maar de meeste van die 96 baltoetsen waren briljant. In totaal liep hij 8,2 kilometer en pas naar het einde toe, toen zijn werk erop zat, liet hij wat stoom af."

Sport had ook lof voor de geweldige goal van Ivan Rakitic en de beslissing van Valverde om Arthur Melo op het middenveld te posteren ten nadele van aanvaller Ousmane Dembélé. "Maar het echte verschil werd door Messi gemaakt. Neem zijn majestueuze pass voor de 0-1 en zijn twee goals na de pauze weg en Tottenham had minstens een punt gepakt." Ze vinden het zelfs Messi's verdienste dat Arthur gisteren zijn kans kreeg. In een recent radio-interview stelde 'de Vlo' dat hij de Braziliaan de beste nieuwe zomeraanwinst van Barcelona vindt. "Hij is de speler die al de meeste indruk op me gemaakt heeft", zei Messi.

🔵🔴 Lionel Messi = top scorer in group stage history 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/VZDqiQqX98 UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

Ook El Mundo Deportivo mocht natuurlijk niet achterblijven en onderstreept het 'nieuwe' leiderschap van Messi. "Zowel met als zonder de bal nam hij Barcelona op sleeptouw. Wembley is de kathedraal, Messi is voetbal. Hij mag op de jongste voetbalawards dan wel afwezig geweest zijn, je voelt dat hij straks weer helemaal bovenaan zal staan. Vijf goals in twee Champions League-duels (Messi scoorde een hattrick tegen PSV, nvdr), de competitie die hij de Barça-fans bij de start van het seizoen beloofd heeft te winnen."

Lionel Messi against Tottenham tonight:



2 goals

2 posts hit

6 shots

89 touches

23 more touches than any Spurs player

87% pass completion

68 passes

3 key passes

2 huge chances created

2 dribbles completed

1 tackle



GOAT. 🐐🔥 pic.twitter.com/vNszche024 EPL Bible(@ EPLBible) link

"De Champions League is de kers op de taart voor iedereen", sprak Messi na de 2-4-zege. "Maar we gaan dit seizoen voor elke competitie. Ook voor La Liga en de Spaanse Copa moeten we vechten." De tegenstand is gewaarschuwd. Al is dat geen nieuws in Madrid: "Messi was gisteren zo goed dat ze in het stadion een bord mogen ophangen met volgend opschrift: "Messi: heer en meester van Wembley", aldus As.

Leo Messi scoorde al voor het tiende jaar op rij 40 doelpunten of meer! 🔥👽 pic.twitter.com/jRs2znvDal Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Al was hét hoogstandje van de avond weggelegd voor de ex-ploegmaat van Messi bij FC Barcelona: Neymar. Hij pakte tegen Rode Ster Belgrado uit met onderstaande panna.

#UCL Skill of the Day: @neymarjr spots the gap... 👌 pic.twitter.com/wP6oeaXhJY UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link