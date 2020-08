“Wat is er Timo? Ben je ziek?”: Upamecano (21) stak Diego Costa in de achterzak, en dat zag Werner aankomen



14 augustus 2020

09u59 2 Champions League Julian Nagelsmann was de strateeg , Dayot Upamecano de eerste strijdkracht. Amper 21 is de Franse verdediger, maar ervaren rot Diego Costa zat vollédig in de tang. Timo Werner kan het weten, hij bleef op training liefst zo ver mogelijk van hem weg. PSG als volgend slachtoffer?

Als Gary Lineker en Luís Figo het zeggen... “Een fenomenale Upamecano”, schreef de Engelse legende en analist met het einde van Leipzig-Atlético in zicht op Twitter. “Deze jonge Franse verdediger heeft een geweldige toekomst voor zich. Met én zonder bal is hij top.” Figo had minder woorden nodig, maar de boodschap kwam op hetzelfde neer. “Great young player”, klonk het. Bijhorend een foto van Upamecano met de trofee van Man van de Match. Want hij was inderdaad outstanding.

That @RBLeipzig_EN goal will liven things up. Highlight thus far has been watching the outstanding Dayot Upamecano. Massive future ahead for the young French defender. Superb with and without the ball. Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Niet te passeren. Vooral in de eerste helft. Diego Costa - op fysiek en mentaal vlak een lastige klant - zat in de achterzak van Dayotchanculle ‘Dayot’ Upamecano. De verdediger van Leipzig won quasi alle (lucht)duels (12/15) en pakte uit met een succespercentage van 100% in de tackles. “De coach had me goed ingelicht hoe te spelen op Costa”, vertelde Upamecano achteraf. “Ik mocht niet mee gaan in zijn agressieve spel. Ik moest me vooral focussen op mijn match. Mijn kwaliteiten.” Costa was onbestaande en werd na zeventig minuten met een wissel uit zijn lijden verlost.

Snelheid, dribbelen, techniek, intelligentie. Gewoon een complete verdediger Fabio Capello

Werner

Daarnaast was Upamecano ook vlekkeloos in het uitvoetballen. 91 procent van zijn passes bereikte een ploegmaat, en het waren heus niet allemaal balletjes lateraal. Hij was vaak de eerste schakel in de soms heerlijke aanvallen van Leipzig. Vijftien keer verstuurde hij een crosspass, tien stuks arriveerden op hun eindbestemming. Met 99 baltoetsen raakte hij van alle spelers op het terrein het meeste het leer.

El Partido de UPAMECANO 🙌 Javier Mascherano(@ Mascherano) link

Eén anekdote spreekt boekdelen. Rappe man Timo Werner, volgend seizoen bij Chelsea, probeerde op training altijd op snelheid voorbij zijn ploegmaats te gaan. Maar bij één iemand vermeed hij steevast dat (sprint)duel: Upamecano. Er was gewoon geen passeren aan, de verdediger is snel en weet bovendien perfect hoe in zo’n situatie zijn lichaam te zetten. “Wat is er, Timo? Ben je ziek?”, riep toenmalig trainer Ralph Hasenhüttl op een dag naar zijn aanvaller. Werner zou later verklaren dat Upamecano de “meest ongemakkelijke tegenstander” is waar hij op training al mee duelleerde. “Ik zag nog nooit een snellere centrale verdediger. En dan is er nog die ongelofelijke lichaamsbouw.” Yussuf Poulsen, een andere spits bij Leipzig, treedt Werner bij. “Als Upamecano zijn lijf zet, krijg je hem geen centimeter opzij.”

Dayot Upamecano for RB Leipzig against Atletico:



⬢ Joint-most touches (99)

⬢ Joint-most clearances (5)

⬢ Joint-most take-ons completed (3)

⬢ Joint-most interceptions (2)

⬢ Joint-most tackles (2)

⬢ Most shots on target (2)



His price tag just went up. 🤑 pic.twitter.com/7d4Eg4Msij Squawka Football(@ Squawka) link

Fabio Capello keek zich gisteren eveneens de ogen uit. “Snelheid, dribbelen, techniek, intelligentie. Gewoon een complete verdediger”, vertelde de topcoach aan Sky Italia. Jermaine Jenas en Rio Ferdinand op de Engelse tv: “Het had gewoon geen zin dat Costa erbij liep. Upamecano was met voorsprong de beste op het veld.”

60 miljoen?

Upamecano kwam in 2017 aan bij de Duitse eersteklasser. Daarvoor speelde hij voor zusterclub Red Bull Salzburg, dat hem in 2015 wegplukte uit de jeugd van Valenciennes. Topclubs liggen al even op de loer. Arsenal, Manchester United en Bayern München zouden al hebben geïnformeerd, Leipzig antwoordde twee weken geleden met een contractverlenging tot 2023. Volgens L’Equipe staat er een opstapclausule van 60 miljoen euro in het contract. Upamecano zei altijd niet te snel naar een absolute topclub te willen. “Ik heb hier nog gigantisch veel te leren.”

Zeker nu Leipzig in de halve finales van de Champions League zit. De volgende tegenstander is Paris Saint-Germain, dat in het slot ontsnapte aan de uitschakeling. Upamecano: “We verwachten een grote, grote wedstrijd. Als we willen winnen, zullen we alles moeten geven.” Een nieuwe kans om van het scherm te spatten.

Great Young Player 👏👏👏 https://t.co/MSdAfk8ilf Luís Figo(@ LuisFigo) link