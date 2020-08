“Waarom zou ik moeten meevoelen met tranen Neymar?”: het slotwoord van Stephan Keygnaert en Gilles De Bilde in Lissabon Redactie

24 augustus 2020

16u22

Bron: VTM Nieuws 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De ‘Final Eight’ van het kampioenenbal zit erop, de teerling is geworpen. Tijd voor de slotconclusies in Lissabon van onze mannen ter plekke, chef voetbal Stephan Keygnaert en VTM-analist Gilles De Bilde. Aan de hand van vier thema’s: de twijfels die er ontstaan zijn rond Pep Guardiola, Neymar die het duidelijk niet in zijn eentje redt, de ontmanteling van FC Barcelona én, last but not least, de klasse van Robert Lewandowski. “Chapeau Lewandowski. En Bayern. En Flick. Herr Flick.”

Lees ook:

Franse pers hard voor falende PSG-vedettes: Neymar en Mbappé krijgen een 3

Onze chef voetbal vanuit Lissabon: “Als Liverpool heavy metal is, wat zijn deze Duitse heersers dan?” (+)