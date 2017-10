"Voor Belgische clubs is het spannendste aan Champions League de loting" Valerie Hardie

09u42 2 Photo News Champions League Nul goals en nul punten. Daar sta je dan met meer balbezit en met het idee dat de prestatie van Anderlecht tegen Paris Saint-Germain hoopgevend was. De naakte cijfers zijn wat ze zijn. Anderlecht heeft straks een klinkende zege op Celtic nodig om in de winter al niet Europees uitgeteld te zijn. Of een kleine zege en een puntje tegen PSG of Bayern - dat kan ook volstaan. Aad de Mos maakt zich geen illusies.

"De resultaten van de Belgische clubs zullen nooit meer goed zijn. Zelfde met de Nederlandse clubs, hoor. Anderlecht staat met 0 op 9, Feyenoord ook - wij zijn B-landen geworden. Kansloos door de oliedollars en monarchen uit Rusland. Het spannendste aan de Champions League is voor ons de loting. Zelfs mijn buurvrouw, die niets van voetbal kent, kan op voorhand de clubs aanduiden die de knock-outfase zullen bereiken: Barcelona, Real, Chelsea, PSG, Man City... Het zullen geen clubs uit Rotterdam, Brussel of Qarabag zijn. We mogen al blij zijn dat we meedoen en kunnen maar beter met z'n allen smullen van de opvolgers van Ronaldo en Messi. Neymar en Mbappé... Ik heb werkelijk mijn ogen uitgekeken - twee kinderen van 25 en 19 jaar. Niet meer gezien sinds Maradona, Cruijff en Van Basten - ik raak er maar niet over uitgepraat."

