“UEFA maffia”: Griekse pers woedend op voetbalbond en arbiter ‘Poison’



14 augustus 2019

14u33 0 Champions League In Griekenland wordt er met afschuw gereageerd na de exit van PAOK Saloniki tegen Ajax in de derde voorronde van de Champions League. De krantenmakers betichten de UEFA van ‘maffiapraktijken’.

Als scheidsrechter Craig Pawson vakantieplannen had in Griekenland, dan kan hij deze maar beter schrappen. De ref, in Griekenland omgedoopt tot Craig ‘Poison’ (vergif vertaald uit het Engels), zorgde er volgens de Griekse media voor dat Ajax de play-offs van de Champions League heeft bereikt. Na 2-2 in Griekenland had Ajax, dat vorig seizoen grote sier maakte op het kampioenenbal, het ook gisteravond in de ArenA niet onder de markt met PAOK. Uiteindelijk werd het 3-2.

“De Engelse scheidsrechter gaf Ajax drie penalty’s om zich te plaatsen voor de volgende ronde en hield Abel Ferreira’s spelers van een grootse en historische kwalificatie af”, schrijft Metrosport. Deze krant kopt op de voorpagina: ‘UEFA Mafia’. Ook Forzasport laat geen spaander heel van Pawson. ‘Mafioso, made in England.’

Oud-voorzitter Theodris Zagorakis van PAOK was na afloop niet te spreken. Zo postte hij op Instagram: ‘Ik wist niet dat het officiële beleid van de UEFA is om de ‘traditioneel sterkere teams’ te beschermen. Wat ik wel weet is dat deze scheidsrechter een schande is voor de sport.’ Verder schrijft Zagorakis trots te zijn op PAOK. “Het Griekse voetbal verdient een betere behandeling dan deze.”

Ajax treft in de play-offs APOEL Nicosia en PAOK speelt voor een plek in de Europa League tegen Slovan Bratislava.